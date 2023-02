Vom Umzug zur Faschingsparty

„Brumm, Brumm“ heißt es in Berndorf seit mittlerweile 50 Jahren. Und so wird auch am Faschingsumzug am Faschingssamstag, den 18. Februar, dieser Faschingsruf wieder lautstark ertönen.

Heinz Zeller, Präsident der Ersten Berndorfer Faschingsgilde erzählt: „Eigentlich haben wir nichts Besonderes geplant, sondern wie immer soll unser 25. Jubiläumsumzug ein großes Faschings-Highlight in der Region werden.

Heuer werden wir etwa 40 Gruppen – ein Großteil davon sind Gruppen mit Fahrzeugen – am Start haben. Die am weitesten angereisten Gastgruppen kommen aus Belgien und aus Rufling in Oberösterreich.“ Doch nach dem Umzug ist noch lange nicht Schluss, die Berndorfer feiern ab etwa 16 Uhr im beheizten Festzelt weiter. Hier sorgen Musik, eine 40 Meter lange Schank mit zahlreichen Bar-Inseln und Fingerfood für beste Versorgung und Stimmung.

Zeller betont: „Wir hoffen auf gutes Wetter, denn das ist die beste Voraussetzung für Besucherzahlen im vierstelligen Bereich, die am Straßenrand bei unserer Stadtroute sicherlich für Begeisterung sorgen werden und die kreativen Kostüme und Fahrzeuge der Teilnehmer bejubeln.“

Die Erste Berndorfer Faschingsgilde ist auch davon überzeugt, dass man bei den zahlreichen Teilnehmergruppen aber auch beim Publikum die Lust am Leben und die Freude an solchen Veranstaltungen in einem wechselseitigen Austausch wieder spüren wird. Gestartet wird in Berndorf um 14 Uhr am Centrelax Parkplatz.

Faschingsgilden freuen sich auf zahlreiche Besucher

Die Faschingsgilde Traiskirchen startet ihren Faschingsumzug ebenfalls am Faschingssamstag. Los geht es um 14 Uhr in der Josef-Ferschner-Straße. Dann ziehen die Narren über die B17 Richtung Stadtzentrum, Ziel ist der Hauptplatz, der auch den Schlusspunkt des Umzugs markiert. Als erfahrener Traktorfahrer ist seit Anbeginn an Hans Möstl, Senator der Faschingsgilde Traiskirchen, mit dabei.

Erfahrene Traktorfahrer sind gefragt, um die Närrinnen und Narren sicher auf der vorgegebenen Route zu kutschieren. Was auch noch unverzichtbar für einen Faschingsumzug ist: „Es braucht große Hallen oder Stadln, wo man die Wagen entsprechend herrichten kann. Früher in der Semperit bin ich einfach in eine der Hallen hineingefahren, da war das gar kein Problem.“ Bevor sich in den 1970er Jahren die Faschingsgilde Traiskirchen formierte, organisierte die Feuerwehr den Umzug.

„Göd Aus“ heißt es am Faschingssonntag in Kottingbrunn. Manfred Knotzer von der Kottingbrunner Faschingsgilde verkündet „Jetzt geht es wieder los und alle freuen sich schon sehr!“

Start ist um 14 Uhr vor dem Wasserschloss, die Route führt über den Kreisverkehr vorbei an der Polytechnischen Schule über die Renngasse, Schulgasse, Feldgasse bis zum Heurigen Routil, wo dann nach Ende des Umzugs noch eine große Faschingsparty stattfindet. In Reisenberg veranstaltet die FF Reisenberg den Umzug am Faschingssamstag, 18. Februar. „Wir freuen uns, dass der legendäre Faschingsumzug in Reisenberg heuer nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann“, sagt der Veranstalter Feuerwehrkommandant Wolfgang Rieck.

Der Umzug startet in der Kirchengasse und führt über den Heldenplatz bis zum Hauptplatz. In Weigelsdorf ziehen die Narren kurz vor dem Faschingsausklang um: am Faschingdienstag, 21. Februar, Start ist um 15 Uhr am Hauptplatz. Organisiert wird der Umzug von der Dorferneuerung.

