Wahl rückt näher: ÖVP und Grüne stellen Kandidaten vor

Langsam rüsten sich die einzelnen Parteien für die für 29. Jänner anberaumte Landtagswahl.

Den Anfang machten die Grünen im Bezirk Baden, die vor zwei Wochen das Team zur Landtagswahl gewählt haben. Jede wahlwerbende Partei kann im Bezirk 15 Kandidaten für den Stimmzettel nominieren. Landessprecherin Helga Krismer führt die Liste der Bezirksgrünen wieder an. Wie bei der Gemeinderatswahl gilt auch bei der Landtagswahl „Name vor Partei“. „Da die Grünen im Bezirk Baden herausragende Persönlichkeiten haben, die ihre Gemeinden wie die Westentasche kennen, freue ich mich auf den Wettbewerb der besten Ideen für unseren Bezirk“, sagt Krismer. Welche Kampagne die Grünen für den Landtagswahlkampf fahren, wird beim Landeskongress am 27. November präsentiert.

Bei der Volkspartei im Bezirk Baden erfolgte die Nominierung der 15 besten Kandidaten vor dem Sommer. Nun setzte man mit dem Beschluss im Bezirkswahlkonvent den nächste Schritt in Richtung Landtagswahl. Die Liste der Volkspartei im Bezirk Baden wird von LAbg. Christoph Kainz und LAbg. Josef Balber angeführt. Kainz betont: „Alle 15 Kandidaten haben jedoch die gleichen Chancen, egal auf welchen Platz sie gereiht wurden – denn das Vorzugsstimmensystem der Volkspartei bedeutet: eine Stimme ist ein Punkt.“

„2022 bleibt ein Arbeitsjahr, für den Wahlkampf ist nächstes Jahr noch Zeit genug.“

Der Bezirkswahlkonvent setzt sich aus den Spitzenfunktionären im Bezirk Baden zusammen. Formal beschlossen wird die Reihung in den Bezirken noch durch den Landesparteivorstand. „Fix ist aber schon jetzt, dass wir Persönlichkeiten finden konnten, die fest verwurzelt in ihrer Heimat sind und dafür brennen, alles für den Bezirk zu geben“, so Bezirksparteiobmann Kainz. Er unterstreicht aber, dass der Wahlkampf der ÖVP erst nächstes Jahr startet. „2022 bleibt ein Arbeitsjahr, für den Wahlkampf ist nächstes Jahr noch Zeit genug.“

