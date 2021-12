Weihnachtsfest: Tradition im Mittelpunkt

Roland Matous, Geschäftsführer der Energie Zukunft Niederösterreich GmbH in Heiligenkreuz, feiert traditionell im Kreise der Familie: „Der Geruch von Kerzen und Tannenzweigen sorgt schon in den Tagen davor für weihnachtliche Stimmung und Vorfreude. Die Vorbereitungen für Heiligabend werden meist von weihnachtlicher Musik begleitet“, erzählt Matous.

Der Christbaum wird mit altem Schmuck geschmückt, der den Heiligenkreuzer bereits seine gesamte Kindheit begleitet. Vermutlich ist dieser aber noch wesentlich älter. Abends, nach der Krippenandacht, wenn das Christkind die Glocke geläutet hat, gibt es die Bescherung. „Nach dem Geschenkeauspacken wird gemeinsam gegessen und anschließend lauschen wir, bei einem Gläschen Wein, den Turmbläsern“, sagt Roland Matousek.

Weihnachts-Bratwurst mit historischer Bedeutung

Weihnachtliche Tradition spielt auch für Lois Lammerhuber, den renommierten Fotografen und Kurator des stets gut besuchten internationalen Fotoevents „Festival La Gacilly-Baden Photo“ eine wichtige Rolle: „Weihnachten wird, seit dem ich auf der Welt bin, bei meiner Mutter gefeiert. Damals war es eine bescheidene Zeit, lebten wir schließlich noch in der russischen Besatzungszone. Fleisch gab es das ganze Jahr über nicht, nur an Weihnachten Bratwürstel. Diese essen wir nach wie vor jeden Weihnachtsabend“, sagt Lammerhuber.

Am Nachmittag treffe man bei der Mutter ein, danach stehe der Gang zum Friedhof an. Der Baum wird geschmückt, natürlich vom Christkind hinter verschlossenen Türen. Es werde gegessen, zuerst Bratwürstel, dann gehe man über zu Käse, Wein und Keksen.

Dazwischen darf jedoch eine wichtige Tradition nicht ausgelassen werden: „Wir räuchern jedes Zimmer mit Weihrauch aus. Während dieses Rundgangs kommt dann das Christkind, die Tür zum Wohnzimmer ist plötzlich offen, die Kerzen leuchten und wir singen Stille Nacht, Heilige Nacht.‘.

Für den Badener Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz ist der Heilige Abend geprägt von Messen, konkret zwei Familienmessen und natürlich der Christmette.

„Das Krippenspiel der Kinder darf selbstverständlich nicht fehlen. Damit die Kirche nicht auf einmal komplett voll ist, haben wir uns entschieden, eine Messfeier um 15 und eine um 17 in der Pfarre Baden-St. Stephan abzuhalten. Die Christmette startet dann um 23 Uhr.“ Weiters habe ein Familienvater extra eine große Krippe gebaut, in welche Stroh und ein echtes Baby gelegt würden.

Die Zeit hinaus zögern ist auch eine Kunst

Moderator, Autor & Musiker Peter Meissner aus Pfaffstätten versucht, „die Feier möglichst zu strecken, bis zu dem Moment, wo die Geschenke ausgepackt werden.“ Jedes Familienmitglied, die zwei Töchter, die zwei Schwiegersöhne, die beiden Enkerl und seine Frau, trägt seinen Teil zum Gelingen des Festes bei. „Ich lese Geschichten, die ich normalerweise nicht vor Publikum vortrage. Meine Frau liest Texte, die ihr im Laufe des Jahres aufgefallen sind und auch das Weihnachtsevangelium. Ich spiele zwei Lieder mit der Gitarre, eine meiner Töchter spielt auf dem Klavier, dann geht das Licht im Zimmer mit den Geschenken an und diese dürfen ausgepackt werden.“

Der Ebreichsdorfer Radprofi Patrick Konrad freut sich auf entspannte Tage im Kreise der Familie, gefeiert wird mit Lebensgefährtin Klara, Tochter Luisa, den Eltern und den Schwiegereltern und den Geschwistern. Eine Tradition, welches Gericht auf den Tisch kommt, gibt es im Hause Konrad nicht.

„Ich weiß gar nicht, ob das für heuer schon entschieden ist, was es gibt“, grinst Konrad, der bis zum heutigen Mittwoch noch auf einem Trainingslager auf Mallorca weilt. „Es wird jedenfalls nicht viel Schnickschnack geben. Ich stelle mich am Heiligen Abend nicht stundenlang in die Küche. Ich mag Österreichische Hausmannskost. Es wird etwas sein, was leicht vorzubereiten ist, mir geht es zu Weihnachten darum, mit der Familie zusammen sein zu können.“