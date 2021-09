Die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete am Mittwoch zudem von Drohungen. Hinweise auf den Mann sind an die Polizeiinspektion Ebreichsdorf (Tel.: 059133-3305) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-303333) erbeten. Eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft liegt vor.

Seine Lebensgefährtin verletzt haben soll der 55-Jährige am 13. August in den frühen Morgenstunden. Weiters habe er Gegenstände in der Wohnung beschädigt und die Frau anschließend unter Androhung von Gewalt dazu genötigt, ihn nach Wien zu fahren und in seine Wohnung zu begleiten, so die Polizei. Nicht zuletzt soll der Verdächtige die 59-Jährige und ihre Familie mit dem Tode bedroht haben. Eine auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt an der Wohnanschrift des Mannes durchgeführte Hausdurchsuchung verlief negativ.