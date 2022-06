Bezirk Baden/Wr. Neustadt Tödlicher Pyro-Unfall in Silvesternacht: Prozess am 8. Juli

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Landesgericht Wiener Neustadt Foto: Google Earth Pro

D er tödliche Pyrotechnik-Unfall in der Silvesternacht in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) hat am 8. Juli in Wiener Neustadt ein juristisches Nachspiel. Das teilte Birgit Borns, die Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Montag auf APA-Anfrage mit.