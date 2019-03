Dem Unternehmen entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Am Montag wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Lichtbild des Wieners veröffentlicht. Hinweise wurden erbeten.

Der Mann - österreichischer Staatsbürger - soll als Handwerker bei dem Unternehmen beschäftigt gewesen sein und sich am 29. Dezember 2018 mit dem Auto aus dem Staub gemacht haben. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Trumau (Tel.: 059133-3315100) zu richten, teilte die niederösterreichische Exekutive in einer Aussendung mit.