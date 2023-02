Zuschauer erwünscht bei närrischem Treiben

„Brumm, Brumm“ heißt es in Berndorf seit mittlerweile 50 Jahren. Und so wird auch am Faschingsumzug am Faschingssamstag, dem 18. Februar, dieser Faschingsruf wieder lautstark ertönen.

Gestartet wird in Berndorf um 14 Uhr am Centrelax Parkplatz, dann geht es weiter Richtung Sportpromenade, Hermannsplatz, Beates Café, auf der Brunntalstraße Richtung Hernsteiner Straße, über die Brücke zum Bahnhof, dann links in den Gemeindehof in der Karl-Mayer-Straße und retour zum Centrelax Parkplatz zum großen Festzelt. Die Faschingsgilde Berndorf formierte sich am 11. Juni 1973.

Für den Umzug und die übrigen Faschingsaktivitäten zeichnet der neue Vorstand mit Präsident Heinz Zeller mit seiner Gefolgschaft Helmut Seidl, Bernhard Eisner, Herbert Gindl, Johann Planer, Stefan Zeller, Robert Wille und Peter Gorecki verantwortlich.

Faschingsgilden zeigen auch karitatives Engagement

Die Faschingsgilde Traiskirchen wurde am 10. November 1977 aus der Taufe gehoben und als 11. Gilde in den Bund Niederösterreichischer Faschingsgilden aufgenommen. Ihr Motto lautet: „Hilfsbereit durch Fröhlichkeit“.

Die Faschingsgilde ist nicht nur zur Faschingszeit aktiv, sie unterstützt auch während des Jahres verschiedene Veranstaltungen und spendet alle ihre Einnahmen für einen guten Zweck. Seit ihrem Bestehen hat sie rund 120.000 Euro gespendet. Los geht es mit dem Umzug auch in Traiskirchen am Faschingssamstag um 14 Uhr in der Josef-Ferschner-Straße. Dann ziehen die Narren über die B17 Richtung Stadtzentrum, Ziel ist der Hauptplatz, der auch den Schlusspunkt des Umzugs markiert.

„Göd Aus“ heißt es hingegen am Faschingssonntag, dem 19. Februar, in Kottingbrunn.

Manfred Knotzer von der Kottingbrunner Faschingsgilde, die sich übrigens 1976 konstituierte, verkündet „Jetzt geht es aber wieder los und alle freuen sich schon sehr!“

Start ist um 14 Uhr vor dem Wasserschloss, die Route führt über den Kreisverkehr vorbei an der Polytechnischen Schule über die Renngasse, Schulgasse, Feldgasse bis zum Heurigen Routil, wo dann nach Ende des Umzugs noch eine große Faschingsparty stattfindet. In Reisenberg veranstaltet die FF Reisenberg den Umzug am Faschingssamstag, dem 18. Februar. „Wir freuen uns, dass der legendäre Faschingsumzug in Reisenberg heuer nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann“, sagt der Veranstalter Feuerwehrkommandant Wolfgang Rieck. Der Umzug startet in der Kirchengasse und führt über den Heldenplatz bis zum Hauptplatz. In Weigelsdorf ziehen die Narren kurz vor dem Faschingsausklang um: am Faschingdienstag, 21. Februar, Start ist um 15 Uhr am Hauptplatz. Organisiert wird der Umzug von der Dorferneuerung.

