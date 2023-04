Gemeinsam gehen die Feuerwehren des Bezirks Baden in die Zukunft

Kerschbaumer ist überzeugt: „An das Jahr 2022 werden wir noch sehr lange zurückdenken, denn es war kein Jahr wie jedes andere. Es waren bewegte 12 Monate, die von uns allen viel abverlangt haben.“ Nach den Coronajahren 2020 und 2021, in der viel Disziplin und Zusammenhalt gefragt waren, kehrte man im Vorjahr durch die Lockerung der Be- und Einschränkungen der Covid-Maßnahmen langsam wieder zur Normalität zurück. „Trotz des beachtlichen organisatorischen Aufwandes und der nicht zu unterschätzenden emotionalen Belastung erfüllten wir die an uns Tag für Tag gestellten Aufgaben. Dafür gebührt allen Feuerwehrleuten und deren Familien großer Dank und Anerkennung. Vor allem, dass die Mitglieder in dieser schweren Zeit der Feuerwehr die Treue hielten und somit auch durchgängig die Sicherheit in unserem Bezirk gewährleistet hatten“, merkte Kerschbaumer in seinen Ausführungen an.

Einsatzstatistik kann sich sehen lassen

2022 rückten die 69 Feuerwehren des Bezirks - 60 Ortsfeuerwehren und neun Betriebsfeuerwehren - zu 5.112 Einsätzen aus. Dabei handelte es sich um 1.132 Brandeinsätze, 3.51 Technische Einsätze (Unfälle), 238 Schadstoffeinsätze und 691 Brandsicherheitswachen.

Der Feuerwehrbezirk Baden hat per 31. Dezember 2022 einen Mitgliederstand von 4.871 Feuerwehrmänner und -frauen. Das bedeutet ein Plus von 78 gegenüber 2021. Davon sind 3.677 aktiv mit dabei, 439 in der Feuerwehrjugend, 24 in der Kinderfeuerwehr und 721 im Reservestand.

Was das Kommando besonders freute, war, dass 2022 wieder Veranstaltungen und Bewerbe durchgeführt wurden. Der nächste Schlag nach der Coronakrise war, als im Februar 2022 Russland den Krieg gegen die Ukraine begann. „Erneut forderte der Krieg in der Ukraine von unserer Solidargemeinschaft helfend einzugreifen, mit Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet. Hier haben unsere Feuerwehren abermals bewiesen wie wichtig die funktionierenden Strukturen der Feuerwehren für das Gemeinwesen sind“, betonte Kerschbaumer.

Tolle Leistungen bei den Wettbewerben

Auch die Leistungsbewerbe starteten wieder, bei denen die einzelnen Feuerwehrleute, Bewerbsgruppen und Feuerwehrjugendmitglieder aus dem Bezirk nicht nur auf Landesebene tolle Leistungen erbrachten, sondern auch beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb der Aktiven in St. Pölten. Für Furore sorgte die Damenwettkampfgruppe Maria Raisenmarkt bei den Internationalen Feuerwehrwettkämpfen 2022 in Celje in Slowenien.

Wichtig für den sich abzeichnenden Klimawandel, der immer häufiger Waldbrände aufgrund der großen Trockenheit in Hitzesommer mit sich bringt, war die Einrichtung des Sonderdienstes Waldbrand. Für diesen Sonderdienst wurden vom NÖ Landesfeuerwehrverband spezielle Waldbrandfahrzeuge und Ausrüstung angeschafft. Neben der Stationierung eines Waldbrandfahrzeuges HLF 2 WB bei der FF Enzesfeld, bekam jeder Feuerwehrabschnitt einen eigenen Waldbrand Rollcontainer.

Ein besonderes Highlight 2022 war die Austragung der Bundes Feuerwehrjugend Leistungsbewerbe im Bezirk Baden, die vom 19. bis 22. August in Traiskirchen stattfanden. Ein großer Dank von Kerschbaum ging an den Feuerwehrabschnitt Traiskirchen mit Kommandant Oliver Stocker für die vorbildliche Organisation und Durchführung des Bewerbes. Ein Dank ging auch an Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, allen politischen Vertretern und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Gemeinden „für die besondere Wertschätzung und Unterstützung während des gesamten Jahres. Ebenso bei unseren Partnerorganisationen und dem Land NÖ“.

Ehrungen und Auszeichnungen

Ebenso wurden Auszeichnungen und Ernennungen ausgesprochen: Das Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes bekam Andreas Dienstl von der FF Baden Weikersdorf. Das Verdienstzeichen 3. Stufe des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes bekam Martin Schellnast von der FF Baden-Stadt.

Das Ausbilderverdienstabzeichen Bronze bekamen Stefan Horvath (FF Baden-Leesdorf), Mario Myczak (FF Traiskirchen-Stadt), Franz Schachel (FF Kottingbrunn).

Das Ausbilderverdienstabzeichen Silber bekamen Julia Kirchner (FF Baden-Stadt),Igor Ljubisavljevic (FF Traiskirchen-Wienersdorf), Bernhard Rzidky (FF Traiskirchen-Wienersdorf).

Mit dem Ausbilderverdienstabzeichen Gold wurde Hubert Wagner von der FF Unterwaltersdorf ausgezeichnet.



Zum Hauptbewerter bei Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe wurde Dieter Pfirstinger von der FF Fahrafeld ernannt.

Eine Medaille des Landes NÖ für Katastropheneinsatz bekamen Thomas Beke (FF Hirtenberg), Julia Kirchner (FF Baden-Stadt), Thomas Prem (FF Deutsch Brodersdorf), Andreas Jagenbrein (FF Deutsch Brodersdorf).

Das Gruppenfoto mit allen Ausgezeichneten und Beförderten mit Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Kerschbaumer, Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer und Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner. Foto: Bezirksfeuerwehrkommando Baden , Stefan Schneider

Als neuer Bezirksfeuerwehrarzt stellte sich Wolfgang Schönbauer von der FF Trumau vor. Er referierte über das Thema Wiedererlangung der Atemschutz Tauglichkeit nach einer Covid-Erkrankung. Bevor es zum gemütlichen Teil der Veranstaltung ging, informierte Leobersdorfs Feuerwehrkommandant Werner Heiden über die Landesfeuerwehrleistungswettkämpfe, die heuer vom 30. Juni bis 2. Juli in Leobersdorf stattfinden.

