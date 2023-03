„Chaos in Konzert“ von Blasmusikkapellen

Am 19. März ist es im Casino Baden um 18 Uhr soweit, am 25. März um 19 Uhr in den Stadtsälen in Traiskirchen: Das Symphonische Bezirksblasorchester lädt ein, mit den Klängen der Blasmusik neue Musikwelten zu entdecken. 2023 startet das Symphonische Bezirksblasorchester der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Baden-Mödling-Wiener Neustadt in die 22. Runde, denn bereits seit 1999 formiert sich dieses Orchester der Extraklasse einmal im Jahr, um seinem Publikum mit Musik Freude zu bereiten. Die über 60 Mitglieder des Orchesters stammen aus Mitgliedsvereinen der BAG und kommen zu fünf Proben und zwei Konzerten zusammen – von Gschaidt in der Buckligen Welt bis Perchtoldsdorf, von Rohr im Gebirge bis Ebreichsdorf. Doch der Facettenreichtum des Orchesters ist nicht nur ein geographischer, sondern vor allem ein musikalischer. So gelingt es uns jedes Jahr aufs Neue, das Publikum mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm zu verwöhnen.

Wiztiges, Flottes und Schräges aus der Musikgeschichte

Heuer wird es chaotisch, zumindest stehen außergewöhnliche musikalische Leckerbissen auf dem Programm. Den Takt geben Bezirkskapellmeister Michael Osztovics, gleichzeitig Kapellmeister des MV Hirtenberg und Bezirkskapellmeister-Stellvertreter Patrick Rupprecht vom MV St. Veit an. Bezirksjugendreferent Walter Skoda aus Traiskirchen verrät bereits einige Programm-Höhepunkte. Er verspricht: „Es werden witzige und schräge Werke zu Gehör gebracht.“ Darunter etwa die „Grand Serenade for an Awful Lot of Winds and Percussion“ von P.D.Q.Bach? - 4-sätzig, „Roller Coaster“ von Otto M. Schwarz, Wirbelwind, ein Bravour-Galopp von Jaroslav Zeman, die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauß, „The Wrong Note Rag“ von Leonard Bernstein oder „Independence day“ von David Arnold, arrangiert von Ton van Grevenbroek, um nur einige Highlights zu nennen.

Die Details zum Konzert sind auf diesem Plakat zu sehen. Foto: BAG, BAG

