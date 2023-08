Berndorf: Der Doktor und die lieben Bienen

Es blüht, wächst und gedeiht im Garten von Linda und Peter Philipp in der Krupp Stadt Berndorf und vor allem summt und brummt es. Tausende Bienen tummeln sich fleißig von Blüte zu Blüte und manchmal bringen sie auch Beute aus Nachbars Gärten mit in ihre komfortablen Bienenstöcke ihrer Gastfamilie.

Peter Philipp und seine Gattin Linda betreiben seit mittlerweile Jahrzehnten eine gut gehende Arztpraxis in Berndorf und waren auf der Suche nach einem Ausgleich. Linda wurde auch sofort fündig, sie entdeckte ihre Liebe zur Bienenzucht und steckte auch ihren Peter mit ihrer Leidenschaft an. Bald wurden Bienenstöcke und Equipment angeschafft, Kurse besucht und eine Bienenkönigin samt Volk zog in den Garten der Arztfamilie. „Es ist schon eine eigene Wissenschaft“, meint Linda lachend.

Heuer konnten bereits 70 Kilogramm Honig geerntet werden, erzählt Peter Philipp stolz, wobei ihm sein Bienenvolk den Raub ihrer Nahrungsquelle keineswegs übel zu nehmen scheint, es war bei der Ernte geduldig und entspannt und scheint ihre Familie bereits zu kennen. Es weiß wohl auch, dass sie dafür mit Zuckerwasser entschädigt werden.

Honig ist gesund und Gartenarbeit eine interessante Freizeitgestaltung, bei der man ständig etwas Neues entdeckt und sehr viel lernt, meint das Ehepaar, während es stolz den Garten zeigt.