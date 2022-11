Badener Grüne präsentieren weitere Ziele

Statt einer Zwischenbilanz legten Badens Grüne ihre künftigen Ziele für die weitere Periode dar. Im öffentlichen Raum etwa regen sie ein Bürgerbeteiligungs-Projekt für die Breyerstraße an, wie vor allem der Raum zu Beginn beim Gymnasium Frauengasse besser gestaltet werden könne. Gemeinderat Christian Dusek schwebt etwa eine Begegnungszone vor. In jedem Fall sollen auch die Geschäftsleute miteinbezogen werden.

Weiters treten die Grünen für eine Attraktivierung des Pfarrplatzes zwischen Kirche und Volksschule ein, die Aufenthaltsqualität soll dort gehoben werden. Gemeinderätin Sabine Macha steht weiter dazu, den alten Baumbestand zu erhalten, und wo gehe, neue Pflanzen zu setzen. Das sei bekanntlich gut fürs Mikroklima. Bei den privaten Gärten hofft sie auf eine Gesetzesänderung, wonach niemand mehr auf seinem Grund abholzen könne, wie er wolle. Es gebe schon Städte wie Wr. Neustadt, die das umgesetzt hätten.

„Wir wollen junge Künstler einladen, hier kleine Konzerte durchzuführen“

Stadtrat Stefan Eitler möchte den Musikpavillon im Kurpark und die Sommerarena auch für junge Kunst öffnen. „Wir wollen junge Künstler einladen, hier kleine Konzerte durchzuführen“, sagt er. Das Ganze „im Wechselspiel mit der traditionellen Musik“. Im Sportbereich soll am ehemaligen ASV-Platz ein Jugendsportzentrum entstehen. „Hier ist 50 Jahre nichts passiert“, bemängelt Eitler. Sport im öffentlichen Raum sei wichtig. Daher sei weiter eine Calisthenics Anlage geplant, den genauen Standort nennt er noch nicht.

Vizebürgermeisterin Helga Krismer will verstärkt Maßnahmen in die Krisen-Sicherheit setzen. Für Frauen sollen mehr Startwohnungen zur Verfügung stehen. Die Immo Baden Gmbh sei hier „sehr bemüht“, merkt sie an. Da vermehrt Anfragen von Taxibetrieben kommen, auf E-Fahrzeuge umzusteigen, solle am Josefsplatz die Möglichkeit für Ladestationen geprüft werden. Die Umstellung des City-Busses auf Elektroenergie sei weiter im Laufen, die Ausschreibung des VOR habe pausiert und sei nun wieder gestartet worden. Die Fahrzeiten des City-Busses sollen auf die Randzeiten ausgedehnt werden, meint sie. 250.000 Euro seien jährlich für den Ausbau von Rad- und Gehwegen vorgesehen. Wichtig sei ihr die weitere Anbindung der Randzonen an die Innenstadt und Krismer verweist dabei auf das noch von der ÖVP blockierte Projekt Braitnerstraße. Der Ausbau an erneuerbarer Energie müsse fortgeführt werden.

„Zentrum für Kultur und feministische Forschung“

Als Frauenbeauftragte setze sie sich weiterhin für ein „Zentrum für Kultur und feministische Forschung“ ein. Man solle „in Ruhe“ daran weiterarbeiten. Stadträtin Martina Weissenböck setzt sich weiter für mehr Transparenz ein, so sollen alle Gemeinderatsanträge auf die Homepage gestellt werden. Die Effizienz der Verwaltung werde weiter gesteigert. Absprachen zwischen Bauamt und Stadtgärten werden etwa verstärkt. Ziel sei, weitere Synergien zu finden, vor allem in der Beschaffung. Dazu müssten alle Abteilungen durchleuchtet werden.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.