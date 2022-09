SPÖ im Bezirk Baden: "Zur Halbzeit ganz Arbeit"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

SPÖ Bezirksvorsitzender Kollross und GVV-Bezirksvorsitzender Pongratz sind sich einig: „Wir haben schon zur Halbzeit ganze Arbeit geleistet, aber auch noch viel vor!“

Für Kollross steht fest: „Die Gemeinden waren und sind in den Zeiten der Pandemie extrem gefordert und haben in Sachen Testen und Impfen Gewaltiges geleistet. Sie haben sich einmal mehr als die Säulen der Demokratie erwiesen und haben Ordnung in das chaotische Pandemiemanagement gebracht. Parallel dazu haben die Kommunen, und allen voran die sozialdemokratischen, jede Menge an Arbeitsprogrammen umgesetzt.“ Etwa bei Baumaßnahmen, bei der Kinderbetreuung, beim Klimaschutz – Stichworte Energiesparen und erneuerbare Energie – und auch in Sachen Bürgerservice.

Kommunen als Krisenmanager

Kollross: „Die Städte und Gemeinden haben bewiesen, dass sie die wirklichen Krisenmanager dieser Republik sind.“ Als Beispiele aus dem Bezirk zählt er auf: Solarparkplatz Teesdorf, die Umstellung der Straßenbeleuchtung in vielen Gemeinden auf LED, Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen durch Zubau diverser Kindergartengruppen beispielsweise in Schönau und Leobersdorf, die Installierung von Community Nurses (moderne Gemeindeschwestern) in Trumau und Pottenstein sowie Straßenbau- und Radwegerweiterung.

Man wolle zur Halbzeit aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne schauen, Richtung Gemeinderatswahl 2025. Dazu Pongratz: „In so mancher Gemeinde steht ein Generationswechsel bevor. Das Thema Personal wird ganz zentral sein, denn wir wollen 2025 erneuert, verjüngt und auch weiblicher in die Wahl gehen.“ Von den jetzigen 263 SPÖ-Mandataren in allen 30 Bezirksgemeinden stelle die SPÖ sehr viele unter 30-jährige Jungfunktionäre.

„Ziel muss es sein, weiterhin junge, engagierte Menschen ins Boot zu holen, die künftig Verantwortung in den Gemeinden übernehmen“, meint Pongratz. Trotz leichter Verluste bei der vergangenen Gemeinderatswahl sei die SPÖ nach wie vor stimmenstärkste Partei im Bezirk, wenngleich man nicht die Mehrheit der Bürgermeister stelle. Pongratz: „Ziel ist es weiterhin gute Arbeit für unsere Bürger zu leisten und möglichst Mandate dazu zu gewinnen.“

Der NÖ GVV werde wie gewohnt die SPÖ im Wahlkampf unterstützen, „mit Betreuung vor Ort, mit Beratungen, Zukunftswerkstätten und jeder Menge Tools, auf die die Mandatare online zugreifen können.“ Diese Plattform habe sich bewährt und werde erweitert.

