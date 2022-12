Foto-Projekt: Verlorene Orte in Traiskirchen

Werbung

Die Stadt Traiskirchen hat eine traditionelle und spannende Industriegeschichte.

Von der Textil- bis zur Nahrungsmittelindustrie war so ziemlich alles in Traiskirchen angesiedelt, das industriell erzeugt werden konnte. Berühmter und tragischer Schlusspunkt war die Schließung der Semperit, die Reifenproduktionsfirma galt über 100 Jahre lang als ein Leitbetrieb der Stadt. Viele dieser Gebäude liegen seit den Schließungen im Dornröschenschlaf und warten auf eine weitere Nutzung oder städtebauliche Weiterentwicklung. Mit seinem Projekt „LOST-Traiskirchens verlorene Orte“ beleuchtet Robert Eichinger fotografisch diese Gebäude und hält Verfallsprozesse und städtebauliche Veränderungen mit künstlerischem Zugang fest. Eichinger fotografiert seit Jahren in der Stadt und veröffentlicht nach seinem Projekt „Traiskirchen 365“ und „Foto| Synthese“ ein weiteres Projekt, das sich fotografisch mit Traiskirchen beschäftigt.

Aktuell sind die Fotos täglich neu auf www.instagram.com/robfotoblog/ und de-de.facebook.com/Robfotoblog/ zu sehen.

