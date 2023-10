Besonderes Absolvententreffen im Gymnasium Berndorf

Jung und Alt fand sich zusammen, um Erinnerungen aufzufrischen und über die gemeinsame Zeit im Gymnasium Berndorf zu plaudern. Die ältesten Anwesenden haben in den 1950-Jahren die Reifeprüfung abgelegt, die jüngster Absolventen gerade einmal vor wenigen Monaten.

Plakatpräsentationen boten einen Rückblick in die Vergangenheit und stellten die neuen schulischen Angebote des BG/BRG Berndorf vor. Im Rahmen von einem Schulrundgang konnte man einen Blick hinter die Kulissen werfen und Informationen über die aktuelle Situation der Schule durch die Schulleitung bekommen. Ermöglicht wurde die Veranstaltung vom Förderverein des BG/BRG Berndorf. Kulinarisch versorgt wurden die Gäste bei einem Buffet, das von einer Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern der Schule vorbereitet worden ist.

125 Jahre Gymnasium Berndorf

„Ein herzliches Dankeschön seitens der Schulleitung an all die fleißigen Helfer, die zum Gelingen dieses Nachmittags beigetragen haben!“, sagt Direktorin Maria Reithofer. Das Gymnasium Berndorf blicke auf eine 125-jährige Geschichte zurück und „bietet gleichzeitig ein sehr innovatives Unterrichtsangebot, in dem Individualisierung und Differenzierung großgeschrieben werden und das digitale Lernen bereits im Unterrichtsalltag der Jüngsten integriert ist“, erklärt die Direktorin.