On Tour mit dem Bischof durch den Bezirk Baden

Den Auftakt einer Visitationstour der regionalen Pfarrgemeinden gab der Weihbischof der Erzdiözese Wien Franz Scharl mit einer feierlichen Messe am Donnerstag in der Pfarrkirche St. Stephan.

In diesem Rahmen und bei einem Empfang im Pfarramt lud die rechte Hand von Kardinal Christoph Schönborn die Pfarrgemeinschaft dazu ein, gemeinsam eine Zentralrichtung des pastoralen Engagements zu schaffen. In den kommenden Tagen werden die 17 Dekanate in der Region, von Bad Vöslau über Kottingbrunn bis nach Traiskirchen, besucht. Im Mittelpunkt steht die persönliche Begegnung mit der Gemeinde und ihrer Vertreter sowie den Bürgern.

Nicht nur die Kirchgänger, sondern auch die Pfarr- und Vermögensverwaltungsräte, die kirchlichen Würdenträger, alle Kapläne, Priester, Diakone und Pastoralassistentinnen und Assistenten werden von dem Weihbischof bei Gesprächen begrüßt. Es gibt mehrere Entwicklungsräume als Zusammenschluss mehrerer Pfarren, die erweitert werden sollen. „Zwei Komponenten stehen dabei im Mittelpunkt. Wir werden gegebene Strukturen stärken und gegebenenfalls den Entwicklungsprozess begleiten“, sagt Pfarrer Clemens Abrahamovicz.

Glaubensimpulse auf YouTube jeden Tag

Täglich auf youtube zu sehen ist Dechant Abrahamovicz mit den „Glaubensimpulsen“, die seit Ausbruch der Corona Pandemie in Serie gefilmt werden. Das Feedback ist beachtlich. Bis zu 300 Follower sind jeden Tag mit an Bord. Die Botschaft: Innerhalb von ein paar Minuten wird ein Einblick in das Tagesevangelium gegeben.

„Ich sehe das als eine der besten Möglichkeiten, um geistliche Nahrung weiter zu geben und eine optimale Förderung eines Miteinanders, die aufgenommen wird und sich bewährt“, ergänzt Abrahamovicz. Mit der Präsenz auf zwei Homepages, auf Facebook und YouTube entsteht nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Plattform, um mit Gläubigen in Kontakt zu bleiben. Die Kirche geht auch neue Wege. Auf Radio Maria wird die Sonntagspredigt aus Baden gesendet und es gibt zwei Homepages. Neue Impulse wird es auch bei der Tagung des Pfarrgemeinderates am 12. Oktober geben.

