Ein großer Musikerfolg in Bad Vöslau

Vorigen Sonntag lud das Blasorchester Bad Vöslau zu seinem beliebten Herbstkonzert „BBV in Concert“, diesmal unter dem Motto „Freedom Forever“. In der ausverkauften Thermenhalle präsentierte das BBV unter der Leitung von Christian Sauer vor mehr als 800 Besuchern ein äußerst abwechslungsreiches Programm. Die Auswahl reichte von der „Ode an der Freude“ aus der 9. Symphonie von Beethoven bis hin zu bekannten Melodien aus dem Film Aladdin oder den Hits von Billy Joel.

Höhepunkt des ersten Teils war das spannende programmatische Werk „Die Hexe und die Heilige“ von Steven Reinecke, das für berührende Momente sorgte. Der zweite Teil stand ganz im Zeichen der Unterhaltungsmusik und „Blasmusik im Bigband Sound“. Begeisterung lösten die jungen Sängerinnen Maya und Irina Filimon (Schülerinnen der Musikschule Vöslau, Klasse Maierhofer) mit ihrer Interpretation von Popballaden aus.

