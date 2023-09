Bankomat-Sprengung ging daneben

Am 11. März 2019 soll der Mann, so die Staatsanwaltschaft, mit vier Mittätern versucht haben, über 114.000 Euro aus einem Bankomat an der Außenfassade eines Supermarktes in Blumau-Neurißhof zu stehlen. Die Männer steckten Sprengmittel in den Automaten und brachte diese auch zu Explosion. Allerdings wurde dabei nur die Fassade schwer beschädigt, der Bankomat ließ sich danach nicht ausräumen.

Bei einem DNA-Treffer der europäischen Datenbank wurde der Mann nun ermittelt. Er ist der Bruder eines der mittlerweile verurteilten Täter und seine Spuren wurden auf der Verdrillung (Kabel werden miteinander verdreht) zwischen einem Radiokabel und dem Zündkabel gefunden.

Der Angeklagte leugnete vor Gericht vehement, an dem Diebstahlsversuch beteiligt gewesen zu sein, konnte aber auch nicht genau erklären, wie seine DNA auf die Kabel gekommen ist. Er habe zu der Zeit für ein paar Monate in Wien gewohnt und hätte Arbeit gesucht, aber nicht gefunden.

Auf die Frage, wovon er denn gelebt habe, sagte er von geliehenem Geld aus der Familie. Mit seinem Bruder habe er sich zweimal in Wien getroffen, möglicherweise habe er da, zufällig, ein Kabel berührt. „Das alles ist fünf Jahre her, ich kann mich nicht mehr erinnern.“ Er könne sich auch nicht erklären, warum die Datenbank jetzt einen Treffer gefunden hat, wo doch schon 2019 seine Daten aufgenommen und geprüft worden sind. Der Prozess wurde vertagt, auch um mit einem Video-Anruf den Bruder als Zeugen in der Haft zu befragen.