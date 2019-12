Am Mittwochabend wurden die Feuerwehren Blumau Neurißhof, Günselsdorf und Sollenau zu einer Person in Notlage gerufen. Auf einem privaten Grundstück in der Pottendorfer Straße in stürzte ein Mann in einen Schacht bei einer Poolanlage. Der Mann wurde kurz nach 18 Uhr von Bekannten im zirka zwei Meter tiefen Schacht liegend gefunden.

„Der Mann war beim Eintreffen der Feuerwehr in seinem Bewusstsein eingetrübt und musste von den Rettungskräften und der Feuerwehr aus seiner Notlage befreit werden“, berichtet Stefan Schneider vom Bezirksfeuerwehrkommando Baden.

Der Verletzte wurde mittels Schaufel- und Korbtrage gerettet und an den alarmierten Notarzt des Rettungshubschraubers ITH übergeben. Erst nachdem der Patient stabilisiert wurde, konnte er mit schweren Verletzungen ins UKH Meidling geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Auch wie lange sich der Mann bereits in dem Schacht befunden hat, war am Mittwochabend noch nicht bekannt.