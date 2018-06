Die dreisten Diebe fuhren wahrscheinlich auf der Rennbahn bis vor die Haupttribüne und entwendeten 12 bereits bepflanzte Blumenkästen – eine Menge, die man in einem Personenauto nicht transportieren kann!“, berichtet Horst Neumann, Generalsekretär des Badener Trabrennvereins (BTV), in einer Presseinformation Und er fragt sich: „Einfach unerklärlich, welche Privatperson eine dermaßen große Anzahl an Hängekästen benötigen kann.“

Der Verein hofft, dass keine weiteren Diebstähle passieren und werde laut Neumann in dieser Hinsicht auch sehr wachsam sein. Nichtsdestotrotz bereitet sich der BTV weiter intensiv auf die Jubiläumssaison 2018 vor, die am 1. Juli beginnen wird.