Morddrama erschüttert Berndorf

Vollbild

FB

Viele Kerzen für Ingrid F. vor ihrem Haus, wo der Mord passiert sein dürfte.

Im Haus Nr. 5 (rechts) wohnten die zwei Schwestern, Ingrid und Sabine Fuchs – im Haus Nr. 3 (links) wohnte Bruder Gerhard Fuchs (in der Mitte sein Autofriedhof) – beide Liegenschaften gehörten den drei Geschwistern gemeinsam.

Die Abfahrt der Rettungsdienste vom Tatort in der Asylstraße in Berndorf. Sabine F. überlebte als einzige den Familienstreit. Die Sekretärin liegt im Spital in Wr. Neustadt. Foto von Gerhard F., dem mutmaßlichen Täter. Die ermordete Ingrid F. war Lehrerin an der VS Pottenstein.

1 /6