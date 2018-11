Seit 1973 am selben Standort und seither fixer Bestandteil der Badener Wirtschafts- und Gewerbebranche: Das Autohaus Bierbaum in Baden in der Vöslauerstraße 73, mittlerweile in zweiter Generation geführt, ist seit mehr als 45 Jahren ein erfolgreich agierendes Familienunternehmen. Seit 1986 führt Johannes Bierbaum den Betrieb in Baden und hat durch seine zukunftsweisenden Ideen immer in die Betriebe investiert und diese auf aktuellen letzten Stand gehalten.

2018 hat einige Neuerungen und Erweiterungen für das traditionsreiche Badener Autohaus gebracht. So traten Helmut und Ingrid Bierbaum aus der Geschäftsführung des Autohaus Bierbaum in Eisenstadt aus, gingen mit September 2018 in Pension und Johannes Bierbaum übernahm auch die Führung des Betriebes in Eisenstadt.

Das Traditionsautohaus Bierbaum in Baden. | Bierbaum

Ganz allein ist er mit dieser neuen Aufgabe aber nicht geblieben, er hat sich Verstärkung ins Führungsboot geholt: Werner Walter ist der Neue mit an der Spitze der Bierbaum GmbH in Baden und Eisenstadt. Er selbst ist seit 1991 in der Automobilbranche, vorrangig für BMW, tätig und hatte seit 1998 ununterbrochen Führungspositionen inne. „Mit Werner Walter haben wir einen zielstrebigen, aktiven und tollen Menschen gefunden, der den großen Erfolg der Bierbaum GmbH in Baden und Eisenstadt als BMW Insider und Autoprofi rasch weiter ausbauen möchte“, so Johannes Bierbaum freudig.

v.l.n.r.: Helmut Bierbaum, Ingrid Bierbaum, Werner Walter, Eva-Maria Bierbaum, Johannes Bierbaum. | Bierbaum

Zur Bierbaum GmbH zählen das Autohaus in Baden, der Betrieb in Eisenstadt, das BMW Motorradhaus in Baden und das Gebrauchtwagenzentrum in Sooß. Die Angebotspalette ist sehr breit gefächert und wird durch die innovative Ausrichtung des Unternehmens auch immer breiter. So ist die Bierbaum GmbH seit Oktober auch offizieller BMWi Vertriebspartner – die Zukunft der Mobilität und somit auch die Wichtigkeit der Elektromobilität steht für die Bierbaum GmbH an oberster Stelle. „Wir sind ein innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen und arbeiten jeden Tag mit unserem Team daran, mit unseren Produkten und Dienstleistungen, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und sie zu begeistern“, so Johannes Bierbaum.

Kontakt & Info

Autohaus Bierbaum Baden, Vöslauerstraße 73, 2500 Baden, 02252/84100, info@bierbaumbd.bmw.at, www.bmw-bierbaum-baden.at