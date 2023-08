Vom Bauhof bis zur Müllabfuhr: Bad Vöslauer Bürgermeister packt mit an

Die arbeitsintensiven Schnuppertage haben auf allen Seiten Eindruck hinterlassen. Bald wird dieser Weg auch fortgesetzt. Der Sinn und Zweck: Der erst seit Dezember amtierende Bürgermeister zeigt somit nicht nur Bürgernähe sondern möchte mit den Gemeindemitarbeitern auch in die alltägliche Arbeitsroutine eintauchen. Die Ärmeln hochkrempeln und mit anpacken. Sei es von der Flussreinigung bis zur Müllabfuhr. Ein Stadtchef zum Angreifen sozusagen.

Fünf arbeitsreiche Stationen

Flammer war seit Mai in fünf Gemeinde-Unternehmen im Einsatz. Vom Bauhof bis zum Kanalwagen. Und egal ob mit Dienstantritt um 4.45 Uhr oder etwas später. Er machte das ganze Programm mit.

Alles begann mit dem Bauhof. Sein erster Besuch als frisch gewählter Bürgermeister galt nämlich dem Bauhof und seinen Mitarbeitern. Und hier beginnt die Geschichte. Einige Mitarbeiter sind bereits seit mehr als 30 Jahren für die Gemeinde tätig. Und sie informierten Flammer, dass eine Bachreinigung geplant wäre. Prompt entschloss er sich mitzumachen. Auf der Gemeinde wurde er deswegen sogar belächelt. Gesagt, getan: Mit Gummistiefeln und Arbeitsgewand wurde mit fünf Gemeindemitarbeitern der Bach am Ganslplatz in Gainfarn gereinigt und von Unkraut befreit. Das nächste Projekt: Mit der Müllabfuhr war der Bürgermeister hinten auf dem Wagen ab 4.45 Uhr im Einsatz. Auch mit den Waldarbeitern, auf dem Kanalwagen und in dem Altstoffsammelzentrum arbeitete er mit.

„Frage der Wertschätzung“

Summa summarum: „Das ist eine Frage der Wertschätzung und des Respektes den Mitarbeitern gegenüber, die jeden Tag Großartiges leisten. Wenn man auch nur einige Stunden mit den Arbeitern zusammen ist, erfährt man sogar viel mehr als in der einen oder anderen langen Besprechung“, sagt Christian Flammer. All die gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse haben die Wertschätzung für die enorme, harte Arbeit zusätzlich gesteigert. Das möchte Flammer auch klar anmerken. Dazu kommt, dass das enorme Wissen der Mitarbeiter, die mitten im Leben, hautnah bei den Bürgern stehen und so gut wie jeden Kanaldeckel kennen, zu verwenden und auch in der Zukunft einzusetzen sein wird.

Der Bürgermeister-„Praktikant“ bekam Trinkgeld

Die nächste Tour war mit den Waldarbeitern. Bad Vöslau hat einen großen Waldbesitz und eines Tages kam ein Anruf von einem Bürger weil ein Ast auf ein Auto gefallen war. Der Baum wurde von dem Team umgeschnitten. Flammer: „Die Waldarbeit ist eine sehr umfangreiche, verantwortungsvolle, aber auch gefährliche Aufgabe. Ich weiß jedoch nicht, ob ich dem Team eine große Hilfe war. Ich habe jedoch das Beste gegeben.“

Sein Mitarbeiten im Altstoffsammelzentrum ist mit einer Anekdote verbunden. Ein Herr, der Möbelstücke entsorgte, lobte das Engagement des in seinen Augen wahrgenommen Praktikanten. Er hatte den Bürgermeister nicht erkannt. Er wollte ihm sogar Trinkgeld geben und der „Praktikant“ Flammer sagte ihm, dass er dieses den Mitarbeitern geben sollte. Die brachen daraufhin in Gelächter mit dem Trinkgeld-Spender aus, weil dieser den Bürgermeister nicht erkannt hatte.

Fortsetzung folgt

Die Conclusio: „Ich habe noch mehr Respekt vor unseren Mitarbeitern und ihrer alltäglichen Arbeit bekommen. Wir begegnen einander auch auf einem ganz anderen Niveau. Wer einen Mistkübel zusammen stemmt und ausleert redet ganz anders miteinander.“ Im Herbst wird die „Boss undercover“ Tour auf die Kindergärten und Schulen ausgedehnt. Das Schönste für Flammer: Der Kontakt mit den Menschen. Jetzt steht einmal Urlaub auf dem Programm. Dann geht es weiter.