Bad Vöslau: Überhitzter Ofen in Einfamilienhaus

An der Einsatzstelle angekommen, empfingen die Hausbewohner bereits die Einsatzkräfte. Der erste Atemschutztrupp konnte den Brand rasch mit einem Feuerlöscher ablöschen. Um weiteren Schaden am Gebäude abzuwenden, wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht und die Rauchgase über die Kellerfenster ins Freie geleitet.

Unter Atemschutz räumten die Florianis den Holzofen aus, immer wieder flammte heiße Glut und Asche auf. Rasch konnte die Situation so unter Kontrolle gebracht werden. Um die weitere Heizungsanlage zu überprüfen, zog man den zuständigen sachkundigen Rauchfangkehrer hinzu.

Nach einer halben Stunde im Einsatz konnten die beiden Hilfeleistungsfahrzeuge und die Drehleiter der Bad Vöslauer Stadtfeuerwehr wieder einrücken. Die Einsatzstelle wurde dem Rauchfangkehrer und den Hausbesitzern übergeben.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.