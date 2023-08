Bad Vöslau: Die Synergie von Kirche und Feuerwehr

Seit 20 Jahren ist der Benediktiner-Pater Stephan Holpfer als oberster Geistlicher im Landesfeuerwehrkurat in Niederösterreich mit „berufenem“ Engagement tätig. Er begeistert sich nicht nur für den christlichen Glauben, sondern auch für die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits 1973 trat er der Feuerwehrjugend in Traiskirchen bei. Seit 40 Jahren gehört er dem Konvent des Stiftes Melk an. Und seit mehr als 50 Jahren ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aus der ideologischen und weltlichen Synergie entstand eine Idee. Die Idee zu einem Buch, das auf Schriftlesungen in Predigtformen basiert. In der Neuerscheinung werden in moderner, frischer Art und Weise auch Predigten aus Landes- und Floriani-Messen sowie Jugendlagern veröffentlicht und neu interpretiert.

„Nur in Balance kann man wirken“

Die Conclusio von Pater Stephan: „Ich möchte die Verbindung zwischen der Kirche, unserer Glaubensgemeinschaft und den Einsatzkräften zeigen. Und das Mitwirken der Kräfte darstellen. Es ist und wird auch immer wichtiger, auf Gott, die Mitmenschen und sich selbst zu schauen. Denn nur wenn man mit sich selbst im Einklang, in Balance ist, kann wirken und bewirken.“ Der gelernte Kaufmann kommt ursprünglich aus der Wirtschaft. Ganz besonders schätzt er die Kameradschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Pater Stephan ist Seelsorger in Bad Vöslau, Gainfarn und Großau.

„Gott zur Ehr“ ist druckfrisch erhältlich

Er möchte mit seinem Buch, es erscheint mit dem langen Titel „Gott zur Ehr. Dem Nächsten zur Wehr – Predigten und Texte aus 20 Jahren als Pfarrer Landesfeuerwehr-Kurat“ eine Anregung zum Nachdenken geben. Mit spannenden, interessanten Geschichten.

Am Montag wurde das Buch druckfrisch zunächst nach Bad Vöslau geliefert. Präsentiert wird das Werk mit 180 Seiten am 2. September dann offiziell im feierlichen Rahmen in der Landesflorianiwallfahrtsmesse in Ameis (Bezirk Mistelbach). Mit ca. 1.000 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren werden auch zusätzlich noch mehr Besucher erwartet. Und der Pater freut sich auf die Gespräche mit den Gästen, den FFW-Kameraden und Interessierten.

In Bad Vöslau wird das Erstlingswerk von Pater Stephan ab Anfang September in der Pfarrkanzlei erhältlich sein. Und bald in diversen regionalen Buchgeschäften sowie auch beim renommierten Kral-Verlag. Vorbestellungen sind bereits online via Thalia möglich.