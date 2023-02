Baden: Mit Lesen Vorurteile abbauen

Sein neues Buch „Bunte Hände“ stellte Kinderbuchautor Thomas Brezina vergangenen Dienstag in der Volksschule Pfarrplatz vor. Direktorin Brigitte Hofer erläuterte: „Unsere Schule ist ausgesucht worden, weil wir die größte Anzahl an ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Baden unterrichten.“

Für die ukrainischen Kinder übersetzte ein ÖIF-Dolmetscher, nach der Lesung bekam jedes Kind ein Buch überreicht. In „Bunte Hände“ werden vier Geschichten über Freundschaft, Zusammenhalt und Vielfalt erzählt und den Leserinnen und Leser vor Augen geführt, dass Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder Kultur die gleichen Bedürfnisse und Ängste teilen.

Bei ihren Schulbesuchen behandeln Autor Thomas Brezina und Fitore Morina von der ehrenamtlichen Integrationsbotschafter-Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH gemeinsam mit den Schülern Themen wie Vorurteile und gutes Zusammenleben im Rahmen von interaktiven Übungen zum Buch.

Autor Thomas Brezina ist überzeugt: „Geschichten haben einen großen Vorteil gegenüber Erklärungen. Geschichten berühren und geben die Möglichkeit, mit den beschriebenen Menschen zu fühlen und Situationen auf diese Weise besser zu verstehen. Die Geschichten, die ich für das Buch ‚Bunte Hände‘ geschrieben habe, sollen ohne Belehrung Ideen für ein gutes Zueinanderfinden bringen.“

Eine interaktive Geschichte gäbe darüber hinaus die Möglichkeit auf fantastische Weise zu erleben und zu erfühlen, welche Herausforderungen es gibt, wenn man wo neu und noch fremd ist und wie Brücken gebaut werden können.

Auch Fitore Morina, Leiterin von ZUSAMMEN:ÖSTERREICH befindet: „Ein gelungenes Miteinander und Integration brauchen gegenseitigen Respekt und Engagement. Genau darum geht es auch bei dem Schulbesuch von Thomas Brezina: Vorbilder zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb unserer vielfältigen Gesellschaft auf, bauen Vorurteile ab und bestärkten Jugendliche und Kinder in ihrem Werdegang.“

