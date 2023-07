Der jüdische Friedhof von Baden: Vom Tod und Sterben im Judentum

Über 150 Jahre lang diente der jüdische Friedhof von Baden bei Wien nicht nur der lokalen Gemeinde, sondern auch Kurgästen aus aller Welt als Begräbnisort: Mehr als 2.000 Personen fanden auf ihm ihre letzte Ruhestätte.

Begleitet von den Kunstfotografen Le.Luka und Ouriel Morgensztern begibt sich Elie Rosen auf dem von seiner Belegung her größten jüdischen Friedhof Österreichs außerhalb Wiens auf Spurensuche: Die Grabsteine von Nachkommen bekannter Rabbinerfamilien und illustren Mitgliedern der Gesellschaft verraten nicht nur vieles über das Leben der Beerdigten, sondern auch über das jüdische Leben der Stadt Baden.

Neben einer umfassenden Dokumentation aller Grabstellen durch ein Beerdigungsverzeichnis samt Gräberplan, bietet der im Amalthea Verlag erschienene prachtvolle Bildband eine informative Einführung in die Welt der jüdischen Grabinschriften und -symbolik, die wichtigsten Todes- und Trauerrituale, ein hebräisches Abbreviaturverzeichnis oder die Umrechnung von Jahreszahlen.

Die Präsentation von „Im Tod liegt die Unendlichkeit“ fand kürzlich im Jüdischen Museum Wien statt. Im Gespräch mit Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST), ging es um Tod und Sterben im Judentum, Gedichte auf Grabsteinen sowie die Notwendigkeit, Friedhöfe religionsübergreifend zu schützen und zu bewahren. In Baden ist derzeit laut Info der Jüdischen Gemeinde keine Präsentation geplant.

Zur Person Elie Rosen

Der Jurist und Betriebswirt Elie Rosen ist neben einer Vielzahl anderer Funktionen Präsident der Jüdischen Gemeinden von Graz und Baden bei Wien sowie der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Zudem bekleidet er das Amt des Vizepräsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs. Der Autor gilt als einer der exponiertesten Vertreter des österreichischen Judentums und ist Vortragender an unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen. Bereits in seinen bisherigen Publikationen setzte er sich mit dem Leben in den von ihm geleiteten jüdischen Gemeinden auseinander.

Elie Rosen. Foto: Ouriel Morgensztern

Das 544 Seiten dicke Buch "Im Tod liegt die Unendlichkeit" ist ein prachtvoller Bildband mit Fotografien der Kunstfotografen Le.Luka und Ouriel Morgensztern und bietet eine Einführung in die Welt der jüdischen Grabinschriften und -symbolik sowie die wichtigsten Todes- und Trauerrituale. Das Buch kostet 78 Euro. Foto: Amalthea Verlag