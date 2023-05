Die Pokornys ermitteln wieder - von Bad Vöslau bis Wien

„Mörderschau in Bad Vöslau“ erscheint am 18. Mai, am 25. Mai stellt Ruhrhofer das Buch in der Kabane 21 im Thermalbad Vöslau vor. Die NÖN hat den Autor vorab getroffen und mit ihm über das neue Werk gesprochen.

NÖN: Das Restaurant „Kabane 21“ ist wohl nicht zufällig als Ort der Buchpräsentation ausgewählt worden. Das Thermalbad spielt eine wichtige Rolle im neuen Krimi?

Norbert Ruhrhofer: Ja, das stimmt. Dabei spielen auch die Kabanenbewohner eine nicht zu unterschätzende Rolle. Diese sind ja ein eigenes Völkchen und die Kabanen sind heiß begehrt, wie wir wissen. Aber die Pokornys bleiben diesmal nicht nur in Bad Vöslau. Sie weiten diesmal ihren Ermittlungsradius bis nach Wien aus.

Das klingt spannend. Das wird auch Leser in Wien freuen, wenn auch in ihrer Stadt ermittelt wird.

Ruhrhofer: Die Idee ist ja, damit auch neue Leserschichten anzusprechen. Ich freue mich sehr über meinen bestehenden Leserkreis im Wiener Speckgürtel, aber Willi und Toni Pokorny, das Hobby-Ermittlerpaar freut es auch, wenn es noch bekannter wird.

Kontaktieren Sie vorher Verantwortliche von Schauplätzen ihrer Krimis? Das Thermalbad ist ja so etwas wie ein Wahrzeichen der Kurstadt.

Ruhrhofer: Natürlich, es soll sich ja niemand auf den Schlips getreten fühlen oder gar beleidigt sein. Ich habe mich mit Thermalbad-Leiterin Carina Hochebner getroffen und mit ihr besprochen, was möglich ist und was nicht. Immerhin spielt die Handlung des neuen Krimis zu 50 Prozent im Thermalbad, das ist schon eine eigene Dimension.

Sind Sie selbst auch ein Fan des Thermalbads?

Ruhrhofer: Ich bin gerne oben beim Waldbecken. Dazu muss ich 34 Höhenmeter überwinden, dafür ist es da oben himmlisch ruhig und entspannt. Das Wasser ist sehr naturbelassen, für einen nicht so supertollen Schwimmer wie mich geradezu ideal. Außerdem gibt es zur Stärkung auch die Milchbar.

Werden die Leser auch Frau Katzinger im Bad antreffen?

Ruhrhofer: (Lacht) Das möchte ich noch nicht verraten. Auf jeden Fall trifft die Frau Katzinger auf zwei alte Bekannte aus dem ersten Band. Und auch die Frau Zwazl tritt wieder in Aktion, die Nachbarin der Pokornys, deren liebstes Hobby es ist, ihre unmittelbare Nachbarschaft auszuspionieren. Das heißt, diese Figuren begleiten mich als Autor und auch die Leser weiterhin. Und sie führen phasenweise auch ein Eigenleben.

Was heißt das?

Ruhrhofer: Bevor ich mit dem eigentlichen Schreiben von Dialogen beginne, lege ich eine Zeitlinie fest, wie eine fixe Richtschnur, an der ich mich orientieren kann. Da lege ich fest, wann und wo die Pokornys in Aktion treten oder frühstücken oder zum Mittagessen einkehren. Wenn ich damit beginne, Dialoge zu schreiben, dann beginnen die Figuren oft miteinander zu reden, was Einfluss auf die gesamte Geschichte hat. Damit ich den Faden nicht verliere, habe ich Testleser, die ein gutes Stück des Weges mit mir gehen und mich darauf aufmerksam machen, ob die Geschichte in sich schlüssig ist oder ob ich mich wo verzettelt habe. Da muss man auch schmerzbefreit sein und Passagen auch wieder streichen können, wenn sie keinen Sinn machen.

Sie haben in den vergangenen beiden Jahren viel gearbeitet. Können Sie auch einmal Abstand von ihren Figuren und Büchern nehmen?

Ruhrhofer: Seit zwei Jahren stehe ich unter einer gewissen Grundanspannung. Es ist super, wenn meine Bücher gut nachgefragt werden. Aber die Fans erwarten sich verständlicherweise, dass es einen neuen Fall gibt, denn sie wollen ja auch wissen, ob die Frau Zwazl immer noch alle ausspioniert und der Willi vulgo Bärli immer noch lieber Mehlspeisen als Salat isst. Jetzt ist bald die Präsentation des neuen Bandes, ich arbeite aber schon am vierten Band, der voraussichtlich im August 2024 erscheinen wird. Doch im Sommer möchte ich einen Gang zurückschalten und mich ganz auf das Schreiben konzentrieren. Damit meine Leser rechtzeitig den vierten Band erhalten.

Das Buch "Mörderschau in Bad Vöslau" präsentiert Norbert Ruhrhofer am 18. Mai in der Bibliothek der Kabane 21. Foto: Judith Jandrinitsch

