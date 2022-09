Bad Vöslau: Aug in Aug mit Frau Katzinger

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Was, ist sie das wirklich?“, das fragten sich so manche Besucher der Buchpremiere „Mordsradau in Bad Vöslau“, als ihnen eine kleine Frau entgegenkam, nicht gerade so gekleidet, wie es sich für eine Premiere geziemt und dazu noch ihren Gehstock schwingend. Ja, bei dieser Person kann es sich nur um Frau Katzinger handeln, die in „Mordsradau in Bad Vöslau“ von Autor Norbert Ruhrhofer wieder ihre Mitmenschen tyrannisiert.

Frau Katzinger ist davon überzeugt, dass sie es eigentlich ist, die die Mordfälle löst. Obwohl es ja eigentlich Willi und Toni Pokorny sind, die den oder die Mörderin schließlich überführen. Ruhrhofer schafft in seinen Krimis den Spagat zwischen lustig und grauslich, obwohl er schon von Verlagsseite gehört hat „lustig und grauslich – das geht nicht, entweder oder.“

Seine Fans danken es ihm aber, so wie Antonia Brückner aus Baden. „Die Bücher sind so lebensnah und amüsant geschrieben“, sagt sie. „Sicher, es gibt Morde, aber die stehen nicht im Vordergrund. Ich habe meiner Tochter und Schwiegertochter das erste Buch schon gekauft, die lesen auch schon.“

Willy Pokorny liebt Sport nach wie vor nicht

Viel sportlicher ist Willi Pokorny nach „Mord in Bad Vöslau“ nicht geworden. Er liebt es nach wie vor gemütlich, während seine Ehefrau Toni aktiv und agil ist und ihren Willi auch auf Weihnachtsmärkten auf Trab hält. Dann passiert aber ein Mord – just in der Weihnachtszeit fallen Immobilienmaklerinnen- und makler einer mysteriösen Mordserie zum Opfer – und das nicht nur in Bad Vöslau, sondern von Baden bis Perchtoldsdorf. Ja, die Grundstückspreise im Speckgürtel von Wien steigen und steigen, wie schwer es ist, hier ein geeignetes Wohnobjekt zu finden, diese Erfahrung hat Norbert Ruhrhofer 2013 gemacht.

„Damals wollte ich von Wien herausziehen und habe eigentlich gemeinsam mit meiner Frau eine Wohnung gesucht. Da sind mir, wie ich zugeben muss, manchmal auch ein paar Mordgedanken bezüglich der Makler gekommen, wenn sie mir Objekte gezeigt haben, die so gar nicht dem entsprachen, was ich mir vorgestellt habe“, erzählt Ruhrhofer bei der Präsentation im Gespräch mit der Moderatorin des Abends im Kursalon, Dagmar Popp.

Schließlich fand Ruhrhofer sein Traumgrundstück in Bad Vöslau, das Haus darauf baute er selbst, was er heute keinen Tag bereut. „Damals war das noch leistbar“, sagt Ruhrhofer. Unterstützt bei der Grundstückssuche hat ihn auch Bürgermeister Christoph Prinz, Liste Flammer, der voll hinter der Idee von Ruhrhofer steht, die regionalen Besonderheiten und Schmankerl von Bad Vöslau in die Bücher einfließen zu lassen.

So gibt es mittlerweile einen „Pokorny-Korb“, den man in der Tourismuszentrale erwerben kann, ein Geo-Caching-Spiel führt zu den Schauplätzen der Romane, der Heurigen Sunk führt Willi Pokorny zu ehren einen Bauerntoast. Und während Ruhrhofer von Buchpräsentation zu Buchpräsentation eilt, ist bereits Band 3 seiner Krimi-Reihe am Fertigwerden. Es wird wieder – zumindest – einen Toten geben – und das noch dazu im Thermalbad in Bad Vöslau.

Ob das Bad-Leiterin Carina Hochebner freuen wird? Bei der Buchpräsentation war sie jedenfalls anwesend und ist sicher schon gespannt, was sie erwartet.

