„Badener Publikum trägt mich auf Händen“

Schon die Premiere der Produktion mit insgesamt elf Vorstellungen bis 31. März im Stadttheater, wurde vom Publikum begeistert bejubelt. Ushakova brach daraufhin auf der Bühne vor Überwältigung sogar in Tränen aus.

„Das Badener Publikum ist fantastisch und besonders. Die Menschen tragen mich auf Händen und ich schenke ihnen dafür mein Herz und meine Seele“, sagt sie. Besonders wichtig seien auf der Bühne das Zeigen von wahren Emotionen und die Authentizität der Darsteller. Denn falsche Gefühle, so die in Taschkent geborene Koloratursopranistin, seien das Schlimmste und der „Tod der Oper“. Dieses Credo wird auch in der Badener Inszenierung von Carmen sicht- und erlebbar. Ushakova verkörpert die spanische Verführerin auf besonders sinnliche und erotische Art und Weise. Sie singt sogar im Negligé und mit Strapsen.

Intendant Michael Lakner zeichnet vielseitig als Regisseur, Bühnenbildner und sogar Lichttechniker für die gesamte Produktionsreihe verantwortlich. Er war es auch, der noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie an die Künstlerin herantrat, weil er sie ganz klar in der Rolle der sinnlichen Carmen sah. „Michael Lakner ist ein genialer Regisseur und echter Künstler mit einem großartigen musikalischen Talent. Unser Intendant hat ein unglaublich gutes Händchen, er motiviert und inspiriert. Denn jede Rolle ist perfekt besetzt.“

„Erfolg gibt es nur zusammen“

Das ganze Badener und internationale Team mit Christa Ertl, Anna Vita und Michael Zehetner (Musikalische Leitung) sei für die Künstlerin, auf den Punkt gebracht, grandios. „Ich bin sehr glücklich. Erfolg kann man nämlich nicht alleine haben, sondern nur zusammen. Jedes Ensemblemitglied, vom Orchester begonnen, über das Ballett, die Tänzer, Sänger und Schauspieler, entwickelt seinen eigenen originellen Charakter.“ Und so erschafft Ushakova auch ihren einzigartigen Charakter als Carmen.

Natalia Ushakova als Carmen, Sinnbild für Sinnlichkeit und Leidenschaft. Foto: Bühne Baden

Die Katze auf sanften Pfoten

„Carmen ist die perfekte Verführerin. Sie bewegt sich wie eine Katze auf sanften Pfoten und verführt mit ihrem weiblichen Charme auch die sozusagen harte Nuss Don Jose.“ Extra erlernt wurde auch das Kastagnetten spielen, welches das Stadttheater im Hauch von Sevilla noch mehr in ein spanisches Flair verzaubert. Auch wenn die Todesszene mit zahlreichen blauen Flecken ihren Tribut zollte: Ushakova blüht in ihrer Hauptrolle wieder einmal auf.

