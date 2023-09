Musiktheaterpreis an Maya Hakvoort für "Sunset Boulevard" in Baden

Für ihre Rolle der Norma Desmond in „Sunset Boulevard“ an der Bühne Baden im Vorjahr ist Maya Hakvoort am Donnerstagabend mit dem Sonderpreis „Musicaldarstellung“ ausgezeichnet worden.

Maya Hakvoort bei der Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises. Foto: Kristian Bissuti

„Ich bin natürlich sehr dankbar, es ist etwas sehr Schönes, wenn man so eine Auszeichnung bekommt. Dann weiß man, dass man das Richtige tut“, freut sich Maya Hakvoort.

„Die Norma Desmond ist aber auch eine grandiose Rolle, in die ich viel von meiner eigenen Erfahrung miteinfließen lassen kann. Ich stehe ja mittlerweile seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne, und in dieser Rolle ist unglaublich viel verpackt. Es ist eine Rolle, die ich auch noch lange spielen kann“, sagt Hakvoort.

„Ein großes Danke“ spricht die Ausgezeichnete auch dem Team aus, mit dem sie für „Sunset Boulevard“ in Baden zusammengearbeitet hat. „Schön, wenn alles sich so glücklich zusammenfügt“, ergänzt sie.

Preis ist auch große Ehre für Bühne Baden

„Es ist eine große Ehre für die Bühne Baden, dass sie bei der Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises 2023 durch Maya Hakvoort vertreten war, die im Sommer 2022 als Norma Desmond in 'Sunset Boulevard' einen fulminanten Erfolg unter der kongenialen Regie von Andreas Gergen gefeiert hat“, zeigt sich Michael Lakner, künstlerischer Leiter der Bühne Baden, in einer ersten Reaktion höchst erfreut.