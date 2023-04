Frau Franzi im Bezirk Baden: Wir sind alle wie Don Quijote

Es ist die unglaubliche Geschichte einer der großen Figuren der Weltliteratur und seines Schöpfers - Miguel de Cervantes. Es ist eine Geschichte von Mut und Durchhalten, von Hinfallen und Aufstehen, von Fantasie und Liebe. Die Frage, die sich stellt ist, was das alles mit Frau Franzi zu tun hat.

Philosophische Fragen, die bewegen

Die Antwort: Nichts und Alles! Frau Franzi, die Putzfrau der Nation, die Instanz für Gründlichkeit, sinniert über ihre persönlichen Windmühlen, denn die Frau Franzi liebt ihren Garten und in ihrer Tiefen-Gründlichkeit fragt sie sich - und die Welt: „San ebba de Wüümeis und Konsoadn, sowos wia de Windmüüna van Don Quijote?“ „Haum ned eh olle Leid eanare peasönlichn Windmüün, Waunsinich- und Widrigkeiddn“? „Wo und wos san de Hinter - Unter - und Obgründ von dera unglaublich‘n Gschichd, vom Don Quijote und von sein Schöpfa, in Miguel de Cervantes?“„Wia warads, gawads mea Don und Doña Quijotes auf dera Wöd?”

Das Fazit: „Es warad echd lusdig, wauns ned so draurich warad…oda warads ebba draurich wauns ned so lusdig warad …..?“ Wieder eine Geschichte in bewährter Frau Franzi – Manier: fein, satirisch, gründlich recherchiert, humorvoll, mit Objekten und immer bissl anders, weil: Die Frau Franzi passt in keine Schublade - sie gehört in ein Schmuckkästchen!!

Wo Frau Franzi zu sehen ist

Vorpremiere: Am 22. April ist Frau Franzi in der Stückwerk Kantine in Ebreichsdorf in der Feldgasse 1. Beginn: 19.30 Uhr. Karten unter der Tel. Nr.: 0680-11 68 690 oder 0676-345 46 00, Eintritt: 18 Euro.

Premiere: Am 23. April ist Frau Franzi in der Kulturszene Kottingbrunn im Markowetztrakt, Schloß 1. Beginn: 18.00 Uhr. Karten: Tel.: 02252/74383 oder office@kulturszene.at, Eintritt: 23 Euro im Vorverkauf, 25 Euro an der Abendkassa.

