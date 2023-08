Gegen Auto der „Ex“ getreten und vor Gericht „ausgezuckt“

Zwischen dem Angeklagten, 32, und seiner einstigen Lebensgefährtin fliegen auch noch drei Jahre nach der Trennung die Fetzen. Und als sie sich jetzt vor Gericht wieder sahen, rastete der Mann so aus, dass ihn der Richter aus dem Saal weisen musste. Kaum war die Frau ist Raum, begann der Mann sie lautstark zu beschimpfen.

Die Delle, die der Mann bei einem Tritt gegen das Auto der Frau vor zwei Jahren verursacht haben soll, geriet dabei fast in den Hintergrund, weil er sich vor Gericht so aufregte, dauernd dem Richter ins Wort fiel und viele Anschuldigungen gegen die Ex-Lebensgefährtin erhob. Was den Tritt gegen das Auto betrifft, erklärte der Angeklagte, dass er „gestolpert“ sei und so das Auto versehentlich beschädigt habe. Eine Zeugin schilderte, dass sie ihn zu dem Pkw gehen sah und dann, „als er hinter dem Auto stand einen lauten Knall“ hörte. Ein Stolpern habe sie nicht gesehen.

Der vorbestrafte Angeklagte wurde zu einer Zusatzstrafe von sechs Wochen bedingt verurteilt. Sein Anwalt übermittelte ihm das - nicht rechtskräftige - Urteil vor dem Gebäude, weil er nicht mehr in den Gerichtssaal zurückkehren wollte. Die Ex-Lebensgefährtin verließ mit einer Vertreterin einer Opferschutzorganisation das Gerichtsgebäude über eine Hintertür, um ein neuerliches Zusammentreffen zu vermeiden.