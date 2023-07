Region Teesdorf: Volksschule wird zum Sonnenkraftwerk

Die Volksschulgemeinde Teesdorf, mit den Gemeinden Blumau-Neurißhof, Günselsdorf, Tattendorf und Teesdorf, plant nun auf dem Dach eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 99 kWp zu errichten. Das entspricht dem Haushaltsstromverbrauch von ca. 28 Familien. Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen der Volksschulgemeinde Teesdorf, der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Ebreichsdorf und der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) ist die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger, die sich an den PV-Anlagen beteiligen können und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Volksschuldach wird zum Sonnenkraftwerk

Vizebürgermeister Andreas Hoch, SPÖ, erläuterte bei der Info-Veranstaltung: „Die Volksschule Teesdorf setzt auf Sonnenstrom. Wir errichten am Dach der VS eine PV-Anlage und leisten damit nicht nur einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, sondern ermöglichen unseren Bürgerinnen und Bürgern aktiv den Klimaschutz zu fördern und von einem jährlichen Sonnenbonus zu profitieren.“

Der Photovoltaik-Experte der eNu Leopold Schwarz erläuterte die Details zum Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt. Schuldirektorin Daniela Stainoch ist sehr erfreut: „Als Direktorin freut es mich besonders, dass auf unserem Schuldach eine PV-Anlage dieser Größe errichtet wird, an der sich alle beteiligen können. Auch den Kleinsten können wir so die Wichtigkeit des Klimaschutzes bereits näherbringen.“

Attraktive Rendite in Form eines „Sonnenbouns“ garantiert

Das „Sonnenkraftwerk Volksschule Teesdorf“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Gemeindebürger der beteiligten Gemeinden Blumau-Neurißhof, Günselsdorf, Tattendorf und Teesdorf können sich ab 680 Euro aufwärts am Projekt beteiligen. Für das Leasing ihrer Paneele an die Volksschulgemeinde Teesdorf erhalten die Beteiligten über die Laufzeit von 10 Jahren jährlich 79,20 Euro. Aus 680 Euro Kaufpreis werden so 797,20 Euro Rückzahlung – der persönliche Sonnenbonus!

Seit Mitte Julikönnen sich exklusiv alle Bürgerinnen und Bürger aus Blumau-Neurißhof, Günselsdorf, Tattendorf und Teesdorf ihre Sonnenpaneele am besten online unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/volksschule-teesdorf reservieren.