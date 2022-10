Bad Vöslau: Liste Flammer stellt Weichen für die Zukunft

In einer internen Abstimmung der Liste Flammer gab es im Rahmen einer Stichwahl mit Stadträtin Anita Tretthann ein klares, mehrheitliches Votum für den Immobilienberater und ehemaligen Chef der Waldtennis-Anlage Christian Flammer. Und das, obwohl dieser aktuell kein Gemeinderatsmitglied ist.

Von den 104 Listenmitgliedern stimmten 70 für ihn. Seit 2003 ist er in der Bürgerliste aktiv, die sein Vater Alfred Flammer im Jahr 1985 gegründet hat. Die Stichwahl fand im Rahmen einer Sitzung statt, die fast bis Mitternacht dauerte.

Die Suche nach einer künftigen Nachfolgerin oder einem Nachfolger des Stadtoberhauptes lief jedoch schon länger auf Hochtouren. Der amtierende Bürgermeister Christoph Prinz hatte angekündigt, sich aus gesundheitlichen und privaten Gründen aus der Politik zurückzuziehen. Mit 19 Jahren im Bürgermeisteramt ist er der längst dienende Bürgermeister der Gemeinde. Politisch aktiv wird er jedoch bleiben. „Christoph Prinz hat uns zugesichert, die Liste Flammer auch weiterhin und immer zu 100 Prozent zu unterstützen“, sagt der Stadtrat für Tourismus und Sport, Markus Wertek.

Christian Flammer freut sich über die mehrheitliche Entscheidung. „Das weitere Prozedere werden Gespräche und Verhandlungen mit dem amtierenden Bürgermeister, der Stadtgemeinde und mit den Mitgliedern der Liste Flammer sein“, erklärt der Bürgermeister-Kandidat.

Gemeinderatssitzung vermutlich im November

Sein Job in der Immobilien-Branche bei Re/Max in Baden wird nach einem eventuellen Einstieg in die Politik nicht mehr sein berufliches Zuhause bleiben. Hinsichtlich der Frage, wer der neue Stadtchef in Bad Vöslau wird, steht jedoch noch Geduld auf der tagespolitischen Agenda. Voraussichtlich im November wird der nächste Gemeinderat tagen, bei dem die 37 Mandatare den neuen Bürgermeister wählen könnten. Prinz selbst will sich im Gespräch mit der NÖN auf kein genaues Datum festlegen. Priorität hatte zuerst, intern zu klären, wer das Bürgermeisteramt übernehmen wolle.

Dass die Wahl auf Christian Flammer fiel, begrüßt Prinz – „Christian hat meine Unterstützung!“ Wobei sein Nachfolge-Kandidat erst in den Gemeinderat wechseln muss, um dann vom gesamten Gremium als neuer Bürgermeister gewählt zu werden. Am wahrscheinlichsten sei, dass Gemeinderat Alexander Majewski, früherer Kulturstadtrat, den Platz für Flammer im Gemeinderat freimacht. Prinz betont, dass er weiterhin als Bürgermeister im Amt sei und seinen Verpflichtungen nachkomme.

