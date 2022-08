Vöslau: Start für Suche nach Prinz-Nachfolge

Werbung

Wie berichtet, ist Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) nach dem Vorfall vor einigen Wochen (Parkschaden im alkoholisierten Zustand) und seinem Urlaub seit 8. August wieder im Einsatz. „Ich bin nach der kurzen Auszeit mit meiner Familie wieder mit voller Kraft und gut erholt in das Bürgermeisteramt eingestiegen“, lässt er ausrichten.

„Ich möchte meine ersten Arbeitstage zum Anlass nehmen, um nochmals mein Bedauern über den Vorfall zum Ausdruck zu bringen, der bei meiner Familie, bei Kollegen und langjährigen Wegbegleitern Aufwand und Unbehagen verursacht hat. Mir ist klar, dass mein unbedachtes Handeln nicht richtig war – da gibt es nichts zu beschönigen. Es tut mir aufrichtig leid und ich habe meine Lehren aus diesem Unfall gezogen und werde auch alle Konsequenzen tragen“, verlautbart Prinz. Er bedankt sich bei seinem Team und besonders bei Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub, „der neben seinem Job während meiner Abwesenheit viele Aufgaben von mir übernommen hat und für mich eine große Stütze ist.“

„So ist es auch notwendig, eine geeignete Nachfolge sicherzustellen. Der Unfall hat mich in dieser Entscheidung bestärkt“

Christoph Prinz

Der Vorfall habe dazu geführt, dass sich Prinz verstärkt Gedanken über seine persönliche Zukunft und über die kommenden Herausforderungen mache. Wörtlich schreibt er: „Obwohl ich meine Aufgabe liebe, möchte ich mehr für meine Familie da sein und an meine Gesundheit denken.“ 19 Jahre das Bürgermeisteramt mit vollem Einsatz zu erfüllen, sei sehr fordernd, meint Prinz. „So ist es auch notwendig, eine geeignete Nachfolge sicherzustellen. Der Unfall hat mich in dieser Entscheidung bestärkt“, betont er. Prinz erklärt daher: „Aus diesem Grund werden wir gemeinsam in der Liste einen Prozess starten, um einen geeigneten Kandidaten aus dem engagierten und fähigen Team der Liste zu finden. Bis dahin freue ich mich, noch viel für Vöslau, Gainfarn und Großau bewirken zu können.“

