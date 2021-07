DIe SPÖ-Granden Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl, Landesgeschäftsführer Bgm. Wolfgang Kocevar, Landesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, Badens Bezirksvorsitzender, Nationalrat Bgm. Andreas Kollross, Klubobmann LAbg. Reinhard Hundsmüller, NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak und der GVV-Obmann im Bezirk Baden, Bgm. Daniel Pongratz zeigen sich in einer Aussendung am Sonntag tief erschüttert über den Verlust: „Mit Josef Sam verliert die Sozialdemokratie eine Persönlichkeit, welche immer den Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt hat! Über 25 Jahre leitete er als Bürgermeister die Geschicke der Marktgemeinde Reisenberg und hat in dieser Zeit sehr viel für die Reisenbergerinnen und Reisenberger geleistet! Im Namen der gesamten SPÖ NÖ möchten wir den Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid aussprechen und werden Josef Sam immer in Erinnerung behalten!“