Rabl neuer Bürgermeister in Enzesfeld/Lindabrunn

Vizebürgermeister Alexander Schermann (ÖVP) leitete die Sondergemeinderatssitzung im neuen Gemeindezentrum sehr professionell und gekonnt im Beisein zahlreicher Besucher, die gespannt auf die Wahl des Bürgermeisters warteten. Unter den Zuschauern war auch der neue „Altbürgermeister“ Franz Schneider (Liste Schneider), der es sich nicht nehmen ließ, bei der Wahl seines Nachfolgers dabei zu sein, wie auch der Nachbarbürgermeister Andreas Ramharter samt seinem Vize Walter Cais (beide Liste Zukunft Leobersdorf).

Bei der Wahl zum Bürgermeister gab es keine Gegenkandidaten, so wurde Stefan Rabl mit großem Applaus einstimmig zum Ortschef gewählt. Am folgenden Tag wurde er von Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner in ihren Amtsräumen angelobt.

Stefan Rabl (47. Jahre) ist verheiratet, dreifacher Vater und in seinem Hauptberuf Küchenleiter des Kinderheimes Pottenstein.

„Ich bin überwältigt von der großen Zustimmung und danke allen Mandataren von Enzesfeld-Lindabrunn für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Bei einer Person bedanke ich mich aber ganz besonders, nämlich bei unserem neuen 'Altbürgermeister' Franz Schneider.

Als “Gründungsmitglied“ seiner Bürgerliste habe er in den vergangenen Jahren miterleben und sich „auch ein Stück weit abschauen“ können, wie Schneider „das Amt des Bürgermeisters nicht nur ausgefüllt, sondern wirklich mit Herz und Leidenschaft gelebt hat. Danke für alles, mein lieber Freund!“, sprach Rabl.

Er freue sich jetzt sehr auf seine neue Aufgabe. Eines liege ihm dabei ganz besonders am Herzen: „Durch meinen Beruf geprägt, verstehe ich eine Gemeinde als Dienstleister für ihre Bürger, dementsprechend werde ich mit all meiner Kraft für die Einwohner von Enzesfeld-Lindabrunn arbeiten“, verspricht der neue Bürgermeister.