Abstimmung läuft in Baden

Sollte Baden die Impfquote von 80 Prozent erreichen, wird, wie berichtet, ein Teil der Bundesprämie dazu genutzt, ein Bürgerprojekt für die Stadt umzusetzen.

Drei Projekte stehen zur Wahl. Die Abstimmung ist von 14. Februar bis 14. März geöffnet – „wählen Sie Ihr Herzensprojekt zum Sieger!“, ruft die Stadtführung zur Teilnahme auf. Projekt 1 sind Wasserspiele für Kinder beim Leopoldsbad unter dem Motto „Cool Places for Cool Kids“. Das Projekt 2 möchte die Wildrosen-Sammlung von Rudolf Geschwind im Rosarium beheimaten. Und Projekt 3 ist ein Outdoor-Fitnessbereich in Baden mit gratis Workouts vom Anfänger bis zum Geübten. Abstimmen kann man via baden.at oder einfach die Coupons unten auf dieser Seite ausfüllen und abgeben.

