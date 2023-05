20 Jahre Badener Karikaturgeschichte im Theater am Steg

Reini Buchacher ist und war für zahlreiche österreichische und internationale Medien tätig. Der Bogen spannt sich von der NÖN über Profil, Kronenzeitung, Kurier bis zu News und Süddeutscher Zeitung. Natürlich hat er dabei ein Sammelsurium an Anekdoten angesammelt.

Im Rahmen der vom Badener NÖN-Redaktionsleiter Andreas Fussi moderierten Ausstellungseröffnung im Theater am Steg erzählte der Karikaturist aus seinem Leben. Und gab dabei nicht nur humorvolle, sondern auch kritische und interessante Einblicke preis, was hinter den menschlichen und politischen Kulissen abläuft. „Ich höre in Gesprächen und auch immer wieder wenn ich unterwegs bin oft ein Wort und das wird dann das Thema meiner nächsten Karikatur“, sagt der Weltmeister im Schnell-Karikieren (174 Personen in 60 Minuten) im Gespräch mit Andreas Fussi und Zeitzeugen Hannes Stiastny (der die Veranstaltung finanzierte).

Über 20 Jahre karikierte der in Mödling lebende Freigeist für die NÖN. Die Journalisten-Legende Thomas Jorda lud ihn 1983 erstmals in die Badener Redaktion ein. Daraus wurde eine lange Verbundenheit. Gleich zu Beginn machte sich Buchacher einen namhaften „Feind“. Er karikierte nämlich den damaligen Bürgermeister Viktor Wallner auf Grundlage eines Porträts mit einem Casino-Automaten und schrieb „zwei einarmige Banditen“, ohne zu wissen, dass der Politiker im zweiten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hat. Der ÖVP-Politiker vergab ihm das jahrelang nicht. „Außer mit Viktor Wallner hatte ich jedoch nie wieder ein Problem mit der ÖVP. Mit der SPÖ hingegen immer wieder. Ich wurde ein Mal von einem SPÖ-Politiker geklagt wobei der Richter sich beim Prozess über meine Karikatur sogar 'abgehaut' hat.“

Auch Bürgermeister a. D. August Breininger bestätigte bei der Vernissage, dass „hinter jeder Karikatur das Leben steht.“ Sogar in Kapstadt hängen Buchachers Karikaturen an einigen Wänden.

Abgedriftet ist der internationale Künstler, der auch als Bildhauer, Maler und Grafiker tätig ist, jedoch nicht. Auch wenn bald der vierte Band seiner mit Jürgen Preusser gestalteten Buchreihe „Abdrift Schlagseiten“ herauskommt. Zu seinem 40-jährigen Berufsjubiläum erscheint unter dem Titel „Kopfsprung“ ein Bildband, an dem Buchacher gerade arbeitet.

Die „Buhaha“-Ausstellung im Theater am Steg ist noch bis inklusive Sonntag, 28. Mai, zu sehen.

Schwelgten in Erinnerungen: Suse und Wilfried Frankmann und der als damaliger Vizebürgermeister von Reini Buchacher gern gezeichnete Fritz Koprax. Foto: Andreas Fussi

Lions Präsidenten Edgar Taucher amüsierte sich mit Andreas und Monia Simhofer über die Karikaturen. Bei „Baden in Weiß“ am 1. Juli wird Buchacher übrigens im Auftrag der Lions Schnell-Karikieren. Foto: Andreas Fussi

Gemeinderat Gottfried Forsthuber freute sich über eine Zeichnung von Reini Buchacher. Foto: Nadja Tröstl

Bürgermeister a. D. August Breininger, Margit Derschowitz und Stefan Hollaus (v.r.) freuten sich über die Veranstaltung. Foto: Nadja Tröstl

Brigitte Mende, Margit Fussi und Karikaturist Reini Buchacher im Gespräch. Foto: Nadja Tröstl

Die Journalisten- und Fotografen-Legenden Andi Dirnberger und Christian Schörg. Foto: Andreas Fussi

