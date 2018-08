In die Welt exzentrischer Genies und ihrer Musen entführten "Buhlschaft" Stefanie Reinsperger und Romy-Preisträger Noah Saavedra bei einer Lesung im "Schwimmenden Salon" in Bad Vöslau. Reinsperger verband den Auftritt in der kurzen Festspiel-Auszeit übrigens gleich mit einem Heimaturlaub bei den Eltern in Biedermannsdorf. Über ein "ausverkauftes" Thermalbad konnte sich auch Festspielintendantin Angelika Hager freuen.

