Kurz besuchte Neujahrsempfang der VP Oberwaltersdorf .

Am Montagabend fand im Heurigenlokal von Heinrich Hartl in Oberwaltersdorf der Neujahrsempfang der Volkspartei Oberwaltersdorf statt. Unter den Gästen war auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, der kurz nach 17 Uhr in Oberwaltersdorf eintraf.