Further feiern zum 30. Mal ihr Dorffest

Am Samstag, 10. September, geht es um 20 Uhr mit Austro Pop & Schlager und ab 22 Uhr mit der Open-Air-Party mit den „The Haro´s“ los. Nach einer heißen Partynacht kann man ab 10 Uhr am Sonntag die Festmesse besuchen. Zig Standln bieten kulinarische Köstlichkeiten und Kunsthandwerk vom Feinsten am gesamten Dorfplatz an.

Ab 11.30 Uhr sind der Frühschoppen und die Eröffnung, wobei die Volksschule Furth, die Musikschule Triestingtal und die Trachtenkapelle Furth für musikalische Unterhaltung sorgen werden. Bestaunen kann man auch den Forstwettbewerb, mit Siegerehrung um 17 Uhr. Zahlreiche Preise werden ebenfalls ab 17 Uhr verlost.

Ab 14 Uhr kann man die Darbietungen der Volkstanzgruppe Enzian Furth bewundern und der Musikkapelle Pernitz lauschen. Wichtiger Fixpunkt ist auch die Darbietung von Dr. Hackl & seinen Patienten am Dorfplatz. „Heuer haben wir ein Jubiläum mit dem 30. Dorffest, einige Jahre mussten wir ja leider pausieren. Aber wir holen das alles mit einem super Programm wieder auf“, ist Bürgermeister Riegler überzeugt.

