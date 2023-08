Hochschule in Baden war vier Tage für Kinder geöffnet

Die SommerHOCHschule ist eine Kooperation der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und der Stadtgemeinde Baden. Neben Experimentierstationen zu naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen, einer Entdeckungsreise zum Schatz der Sinne oder Line Dance wurden dabei Trickfilme gedreht oder mit dem Modelliermaterial "FIMO" gearbeitet. Im Erste-Hilfe-Workshop übten die Teilnehmer lebensrettende Sofortmaßnahmen, im Kreativ-Programmieren-Workshop wurden mobile Roboter programmiert, im Technik-Workshop modellierten und druckten die Kinder 3D-Objekte. Eine Teilnehmerin berichtet: „Das 3D-Drucken war richtig cool, da es schon mit spannender Technik verbunden ist, und auch der Graffiti-Workshop war sehr kreativ.“

Teilnehmerin beim Upcycling- und Modellierworkshop. Foto: PH NÖ/Fikisz

Geleitet wurden die Workshops von je einem oder mehreren Studierenden und einem Lehrenden der PH NÖ sowie Partnern wie beispielsweise dem Technischen Museum Wien (roadLAB), dem ÖRK NÖ Bezirksstelle Baden, Crosstalk, Hobby Lobby oder dem Institut für Konfliktforschung Wien (IKF). Nicole Heidenwolf, Lehrende an der PH NÖ und Verantwortliche für die Kreativwerkstatt erklärt: „In unseren Werkstätten dürfen die Kinder kreativ sein, experimentieren, entdecken und gestalten. Spontanität, Flexibilität, Individualität und die Möglichkeit quer und vernetzt zu denken werden ermöglicht und gefördert."

Für die zukünftigen Lehrpersonen war die SommerHOCHschule eine zusätzliche Praxiserfahrung. Sie bekamen die Möglichkeit, „Lernen“ unter vielen anderen Gesichtspunkten zu betrachten, und damit verbunden „Vermitteln“ in unterschiedlichsten Aspekten kennenzulernen. Martin Lugger, ein Studierender der PH NÖ meint etwa, „dass die Auswahl der Workshops sehr gut gelungen und für die Kinder sehr spannend war“.

Die beiden PH NÖ-Lehrenden des Organisationsteams der SommerHOCHschule, Kerstin Zechner und Bernd Steiner, freuten sich, dass die SommerHOCHschule dieses Jahr im Sinne des Jahresfokus Care abermals kulturübergreifend stattfinden konnte: „Wir wünschen allen Jugendlichen viel Spaß beim Lernen und Forschen! Im Rahmen der SommerHOCHschule können sie bereits Hochschulluft schnuppern und vielleicht ungeahnte Talente entdecken, die in ihnen stecken. Wer weiß, vielleicht begegnen sie uns in ein paar Jahren als Studierende wieder am Campus der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich - Who cares?! We do!“

Die SommerHOCHschule ist eine Kooperation der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und der Stadtgemeinde Baden.