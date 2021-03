Vergangenen Freitag startete im ORF die Talenteshow „Starmania 2021“, bei der 64 Sänger in vier Vorrunden, dann im Semifinale und Finale auf der Bühne stehen. Einer von ihnen ist David Mannhart aus Trumau, Schüler des BG/BRG Biondekgasse in Baden.

„Ich singe schon mein ganzes Leben sehr gerne“, erzählt David im Interview mit der NÖN. „Am Wochenende habe ich nach dem Essen bei der Oma immer die ganzen Familie unterhalten und etwas gesungen oder Kasperltheater gespielt“, so der Starmania-Kandidat. Bereits im Alter von sieben Jahren stand er das erste Mal auf der Bühne. Im Musical „Ritter Rüdiger – Die Zeitreise“ unterhielt er 800 Leuten auf der Bühne in Reinsberg. Es folgte ein Casting für das Musical „Mary Poppins“ das er bestand. „Das war für mich etwas ganz Besonderes. Vor allem, dass ich damals in der deutschsprachigen Uraufführung mitspielen durfte. Ich stand dann eineinhalb Jahre als einer von vier Darstellern auf der Bühne im Ronacher.“ Es folgte eine Rolle im Musical „Ich war noch niemals in New York“ in Wien und in Linz. Aber auch im Fernsehen stand David bei Okidoki ebenso vor der Kamera wie auch für diverse Werbespots.

Im Theater in der Josefstadt stand er dann gemeinsam mit Maria Köstlinger für das Stück „Der Engel mit der Posaune“ auf den Brettern, die die Welt bedeuten. „Das war natürlich etwas ganz anderes, aber ebenso eine tolle Erfahrung“, beschreibt David.

„Ich habe ganz lange Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, bei einer Castingshow mitzumachen. Da es lange nichts in Österreich gab, wollte ich mich schon bei Voice Kids in Deutschland bewerben. Doch dann habe ich gehört, dass Starmania ein Comeback feiert und habe mich sofort angemeldet“, so der junge Trumauer. Mit einem Castingvideo bewarb sich David bei der TV-Show und schaffte von 1.700 Bewerbern eine Einladung zu einem „Recall“, wo er dann aus 200 Kandidaten als einer der 64 Teilnehmer ausgewählt wurde. „Für mich ist die Teilnahme bereits ein großer Erfolg, den ich kaum noch glauben kann“, freut er sich über die Möglichkeit, bei einer der vier Vorrunden dabeisein zu können.

Welches Lied er singen wird und wann genau er auftreten darf, ist noch geheim. „Meine Erwartung ist nicht wirklich groß. Ich bin schon so stolz, dass ich einer aus 1.700 bin, die für einen Bühnenauftritt ausgewählt wurden. Ich freue mich natürlich, wenn ich eine Runde weiter komme. Aber für mich ist die Erfahrung, wie es ist, auf so einer großen Bühne allein zu stehen, eine gute Möglichkeit“, so David, der als einer der jüngsten Teilnehmer bei der Show dabei ist.

David dreht auch gerne Kurzfilme

In seiner Freizeit ist der Schüler des Badener Gymnasiums in der Biondekgasse auch gerne mal als Regisseure und Kameramann tätig und dreht Kurzfilme sowie Musikvideos. Ein besonderes Erlebnis war daher auch 2019 eine Reise nach Hollywood, wo er zahlreiche Shows und Produktionsstätten besuchen konnte. Für den jungen Trumauer ist die Zeit bei „Starmania“ eine ganz besondere Reise, die er genießen will und dafür sein Bestes geben wird.