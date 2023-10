SPÖ dagegen: Keine Ehrenbürgerschaft für Enzesfelder Alt-Bürgermeister

„Oktoberfest mit Erntedank“ lautete das Motto am Sonntag, den 1. Oktober am Rathausplatz vor dem neuen Gemeindezentrum in Enzesfeld-Lindabrunn, das ganz im Zeichen der Würdigung und Verabschiedung von Alt-Bürgermeister Franz Schneider (Liste Schneider) stand.

Sogar von Skandal war die Rede!

Eigentlich hätte Schneider beim Oktoberfest die Ehrenbürgerschaft verliehen werden sollen, wenn sich die SPÖ nicht bei der letzten Gemeinderatssitzung gegen eine Ernennung ausgesprochen hätte. Zahlreiche Ehrengäste wie Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP), Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP) oder der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Triestingtal, Christian Raith, warteten vergeblich auf die Ehrung. Raith verstand wie so viele der Anwesenden nicht, warum Schneider diese Auszeichnung verwehrt blieb. Er betont: „Für uns als Einsatzorganisation hatte Bürgermeister Franz Schneider immer ein offenes Ohr, war uns immer wohlwollend gesinnt und vor allem war er ein Bürgermeister mit Handschlagqualität!“

Auch Schneiders Nachfolger, Bürgermeister Stefan Rabl (Liste Schneider) kann es nicht nachvollziehen: „Franz Schneider, Spitzname „Sandy“, hat die Marktgemeinde Enzesfeld- Lindabrunn in 13 Jahren als Bürgermeister geprägt wie kein anderer zuvor, weshalb der Höhepunkt der Veranstaltung die Verleihung der Ehrenbürgerschaft hätte sein sollen. Über die Beweggründe der SPÖ kann ich nur mutmaßen. Falls es darum ging, dem ehemaligen Parteifreund noch ein letztes Mal eines auszuwischen, dann kann ich unserem 'Sandy' nur sagen, für uns bist Du ein 'Ehrenbürger' von Enzesfeld-Lindabrunn, wir blicken dankbar auf deine Ära zurück!“

Drei Mandatare der Liste Schneider fehlten

Doch was war geschehen? Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde über die Ernennung Schneiders zum Ehrenbürger abgestimmt. Die ÖVP stimmte für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, von der SPÖ enthielten sich sechs Mandatare der Stimme und ein SPÖ-Mandatar stimmte dagegen. Drei Mandatare der Liste Schneider waren für die Gemeinderatsitzung entschuldigt, somit kam keine erforderliche 2/3 Mehrheit zusammen.

Franz Meixner und Karin Scheele waren gegen eine Ernennung einer Ehrenbürgerschaft für Alt-Bürgermeister Franz Schneider Foto: Elfi Holzinger, HOLZINGER

Landtagsabgeordnete und SPÖ-Gemeinderätin Karin Scheele äußert sich dazu: „Wichtig ist es mir zu sagen, dass von den Gemeinderäten drei nicht anwesend waren. Das heißt, wenn alle Gemeinderäte der Liste Schneider und der ÖVP anwesend gewesen wären, dann wäre Franz Schneider heute Ehrenbürger. Mir ist das wichtig, weil man wusste, dass man eine 2/3 Mehrheit für diese Abstimmung braucht und dass man offensichtlich die eigenen Leute nicht zur Abstimmung bringen konnte“.

Alt-Bürgermeister Schneider nimmt es gelassen

Alt-Bürgermeister Franz Schneider nimmt es gelassen: „Warum wundert mich das jetzt nicht, nachdem die SPÖ 13 Jahre prinzipiell immer gegen mich oder unsere Vorhaben gearbeitet hat", und sein Nachfolger Stefan Rabl merkt an: „Ich hoffte wirklich auf eine Zustimmung, zumal wir immer fair die Anträge der SPÖ abhandeln und auch zustimmen, wenn sie gut sind. Ich habe mehrmals gebeten, ihre Zustimmung zur Ehrenbürgerschaft zu geben. Persönliche Empfindlichkeiten sind hier fehl am Platz, es sollte eigentlich nur die Arbeit gewürdigt werden und die kann sich wirklich sehen lassen. Wir sind maßlos enttäuscht".