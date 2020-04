Champagner um 188.000 Euro gestohlen .

Marken-Champagner im Wert von 188.000 Euro und Klimageräte über 300.000 Euro wurden im Frühjahr 2019 aus einer Spedition in Achau und einer Firma in Wien gestohlen. Heute stand ein 49-jähriger Rumäne deshalb in Wiener Neustadt vor Gericht – natürlich unter Beachtung aller Corona-Vorschriften.