Erste „Salon Wein“-Auszeichnung für die Schwertführerinnen

Seit 2014 führen Kerstin und Sigrid Schwertführer ihre eigene Weinmarke dieSCHWERTFÜHRERinnen im Familienbetrieb. Umso größer war jetzt die Freude über ihre erste Salon Wein Auszeichnung für ihren Chardonnay Dassy Reserve. Ihr Vater Johann Schwertführer gewann mit dem Rotgipfler Herzstück 2021 sogar die Kategorie Gebietstypische Weine Thermenregion (DAC). Damit hat der Familienbetrieb Schwertführer 35 gleich zwei Weine unter den besten 275 Österreichs.

Die Preisverleihung des SALON Österreich Wein fand am Donnerstag, 13. Juli statt. Dabei handelt es sich um einen der umkämpftesten und renommiertesten Weinwettbewerbe des Landes. 866 Weine wurden in 28 Kategorien eingereicht und von einer unabhängigen Fachjury nach einem 20-Punkte-Schema in einer Blindverkostung bewertet. Der beste Wein mit der höchsten Punktezahl wurde in jeder Kategorie mit dem Titel „Salon Sieger“ ausgezeichnet. Die Weine aus dem besten Drittel je Sortengruppe erhielten eine Goldmedaille.

Insgesamt wurden 275 Weine in den Salon 2023 aufgenommen, darunter auch der Chardonnay Dassy Reserve (2019) der SCHWERTFÜHRERinnen. „Wir freuen uns riesig über unsere erste Salon Wein Auszeichnung. Der Dassy Reserve ist vor allem für Kerstin ein Herzensprojekt. Umso schöner ist es, dass gerade dieser Wein mit seinen doch würzigen, vielschichtigen Aromen und cremigen Noten reifer Birnen und Mandeln ausgewählt wurde“, freuen sich Kerstin und Sigrid Schwertführer. Der ausgezeichnete Chardonnay Dassy Reserve (2019), der gleichzeitig Träger des Spitznamens von Kerstin - der jüngsten Kellermeisterin Österreichs ist – konnte außerdem die beste Bewertung als Sortensieger Thermenregion 2023 erzielen.

Auch Vater Johann wurde ausgezeichnet

Johann Schwertführer, der den Familienbetrieb in fünfter Generation leitet, bekam dieses Jahr ebenfalls eine Auszeichnung im Rahmen des Salon Wein überreicht. Sein Rotgipfler Herzstück 2021 holte sich den Gesamtsieg der Kategorie Gebietstypische Weine Thermenregion (DAC). „Dass wir dieses Jahr gleich zwei Salon Weine mit nach Hause nehmen dürfen, macht mich als Weinbauer und Vater extrem stolz. Toll ist auch, dass wir in der Herkunfts-Kategorie mit dem Rotgipfler Herzstück, einer Sortenspezialität der Thermenregion, gewonnen haben“, strahlt Johann Schwertführer über den Gesamtkategorie-Sieg. Voraussetzung für die Einreichung zur Blindverkostung in der Kategorie Gebietstypische Weine ist, dass der Wein in der Thermenregion gekeltert wurde und es sich um Qualitätswein mit einer staatlichen Prüfnummer handelt.