"Die Welt in Aufruhr!" - Lions-Vortrag von Roland Adrowitzer in Baden

Für den Lions Club Baden Helenental wird der prominente Journalist die aktuelle weltpolitische Lange - auch aus österreichischer Sicht - analysieren, Hintergründe beleuchten und immer wieder amüsante Einblicke hinter die Kulissen der internationalen und heimischen Politik geben. Danach wird er gerne Fragen des interessierten Publikums beantworten.

Der Charity-Vortragsabend findet am Montag, 22. Mai, um 19 Uhr im Sparkassensaal Baden, Grabengasse 13, statt. Karten sind in der Landschaftsapotheke am Hauptplatz und im Papiergeschäft Trenner-Gisch erhältlich. Restkarten an der Abendkasse. Eintrittsspende: 20 Euro.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird zur Gänze für soziale Unterstützungen im Raum Baden verwendet.

