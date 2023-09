Spielen für den guten Zweck in Bad Vöslau

Auf dem Programm stehen Turniere verschiedener Spielsysteme, Schnuppern von Brettspiel bis zum Rollenspiel, Speis & Trank, Tombola, Second Hand Markt und jede Menge Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

In diversen Turnieren kann man sich mit anderen Spielenden messen und schöne Preise gewinnen.

Die Teilnehmer können noch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr an den Turnieren teilnehmen, Brettspiele ausprobieren und Fantasy-Rollenspiele spielen, welche von erfahrenen Spielleitern betreut werden. Für manche Turniere empfiehlt sich eine Anmeldung unter https://www.charitygamingcon.at/anmeldungen/.

Folgende Spiele werden als Turniere gespielt: Warhammer 40.000, A Song of Ice and Fire, Marvel Crisis Protocol, Star Wars: Legion, Saga, Magic: The Gathering, One Piece Card Game, HIVE, Onitama und Challengers!

Auch Dungeons and Dragon (DnD), eines der ältesten Rollenspielen der Welt, wird vorgestellt und gespielt. Mit einer Spende von 10 Euro pro Person ist man dabei, ein ca. 3-stündiges Abenteuer zu spielen. Es sind noch Zeitslots am Sonntag verfügbar. Anmeldung per Mail an: dnd@charitygamingcon.at.

Während der gesamten Veranstaltung gibt es wieder die Möglichkeit, mit etwas Glück das ein oder andere Brettspiel und andere Preise zu gewinnen. Undd auch beim Second-Hand-Markt können die Besucher ein „Schnäppchen“ machen. Dabei werden Spielespenden zu einem fairen Preis weiterverkauft.

Sowohl bei der Tombola als auch beim Second-Hand-Markt werden die Einnahmen zu 100% an die St. Anna Kinderkrebsforschung weitergegeben.

Spielspaß für guten Zweck seit 2008

Das Charity wurde erstmals 2008 im Zinnfigurenmuseum in Katzelsdorf veranstaltet, um im Zuge von Turnieren Spenden für die Sankt Anna Kinderkrebsforschung zu lukrieren. Von Jahr zu Jahr wuchs nicht nur die Teilnehmeranzahl, sondern es wurden auch immer wieder neue Bereiche – von weiteren Turnieren bis hin zum Brettspielbereich – hinzugefügt. Seit vorigem Jahr ist man im Bad Vöslauer Kammgarn Stadl untergebracht. Dabei wurde die großartige Spendensumme von mehr als 11.400 Euro an St. Anna übergeben.