Badener Lions laden zum 4. Grand Prix

Alle zwei Jahre veranstaltet der Lions Club Baden Helenental seit der Premiere 2017 seinen Charity Grand Prix. „Die Veranstaltung hat sich zu einem Traditionsevent entwickelt, das aus dem Programm unseres Clubs und auch der Stadt nicht mehr wegzudenken ist“, konstatiert Andreas Simhofer, der aktuell als Präsident die Badener Lions durch das Clubjahr führt.

Am Samstag, 16. September, ab 8 Uhr und am Sonntag, 17. September, ab 8.30 Uhr, ist es wieder soweit. Zum vierten Mal gibt es die Gelegenheit 100 besondere Automobile und Persönlichkeiten kennenzulernen. Gestartet wird im Minutenintervall. Der Eintritt zu den Starts im Kurpark und zum großen Finale am Sonntag auf der Trabrennbahn (ab 14 Uhr) ist frei.

„Der Classic Grand Prix Baden 2023 erinnert an den früheren Badener Rallye-Club, in dessen Umfeld 1973, vor genau 50 Jahren, die legendäre Internationale Alpenfahrt als bisher einziger Weltmeisterschaftslauf des Rallye-Sports in Österreich von Baden aus stattgefunden hat“, erklärt Organisator Gerhard Lindner, der den Grand Prix 2017 ins Leben gerufen hat.

Rallye-Stars von damals fahren in Baden mit

„Wir haben die Rallye-Stars von damals eingeladen, mit uns dieses Revival zu feiern“, sagt Lindner. Daher gibt es heuer eine zweite Gruppe an Autos am Start, die unter dem Titel „Alpenfahrt Revival 1973“ die Strecke an den beiden Tagen mit den anderen teilen wird. Lindner freut sich auf klingende Rallye-Namen wie Per Eklund, Raune Aaltonen, Walter Röhrl oder Gabi Husar. „Wir finden es schön, unsere Veranstaltung mit einem historischen Input verbinden zu können.“ Auch Fahrzeuge von damals werden in Baden teilnehmen.

Die Vorbereitungen für den Lions-Event dauern über ein Jahr. Am Rennwochenende werden täglich bis zu 35 Lions-Mitglieder im Einsatz sein.

Die Alpenfahrt wird bis Lunz am See führen, über Bad Vöslau, Pernitz (Hals), Kalte Kuchl und Puchenstuben – „alles ehemalige Sonderprüfungsstrecken“. Und anders als früher wird nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund stehen. Denn die Zeiten, als die Rallyepiloten auf Schotterstraßen durchs Helenetal geglüht sind, seien heute undenkbar. Am zweiten Tag geht es von Baden über die Araburg bis Hochgschaid und zurück.

Bedürftige in der Region werden unterstützt

„Mit unserem 4. Classic Grand Prix wollen wir aber nicht nur die Stars von gestern mit ihren faszinierenden Fahrzeugen nach Baden bringen, sondern auch mit Hilfe des finanziellen Erfolgs als Charity-Veranstaltung im Sinne unseres sozialen Auftrags Bedürftige in unserer Region unterstützen“, betont Andreas Simhofer. Die Lions legen dabei den Fokus auf Kinder, Jugendliche und alleinerziehende Mütter. Simhofer: „Rasch, unbürokratisch und direkt lassen wir Spendengelder und Erlöse aus unseren Aktivitäten nach genauer Recherche jenen zukommen, die dringend Hilfe brauchen – sei es wegen akuter Notfälle oder dauerhafter Armut.“

Der traditionelle Begrüßungsabend findet am Freitag, 15. September im Casino Baden statt. Er steht ganz im Zeichen des WM-Laufs von 1973. Helmut Deimel bringt Filmausschnitte von damals. Dazu wird Rallye-Prominenz wie Franz Wittmann, Herbert Grünsteidl, Gabi Husar, Günther Janger, Sepp Haider, Christian Geistdörfer, Rauno Aaltonen und Per Eklund erwartet.

Rund 100 schöne, alte Autos gibt es am 16./17. September im Kurpark zu bewundern. Foto: Lions Club

Die Stars der „Alpenfahrt Revival 1973“